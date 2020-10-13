B 站 CEO 陈睿：《元龙》等国产动漫单部收入最高，超日本番剧

10 月 13 日晚间消息，第八届中国网络视听大会在成都举行。哔哩哔哩（下文简称 “B 站”）董事长兼 CEO 陈睿出席并发表 “互联网视听新趋势”主题演讲。他表示，在 5G 时代，视频将成为互联网主流内容，未来会做视频就像以前会写作文一样，专业个人视频创作者（UP 主）会成为规模化行业。

本届大会发布的《2020 中国网络视听发展研究报告》显示，截至 2020 年 6 月，中国网络视听用户规模突破 9 亿。基于这一背景，陈睿表示，5G 时代，视频将是互联网内容绝对的主流，未来的每一个互联网的用户都会是视频用户。“视频将不仅仅能代表媒体，也能代表各种场景，我们可以利用视频带货，做营销，还可以通过视频来做教育。”

B 站 2020 年第二季度财报显示，B 站月活跃用户增长至 1.72 亿，其中大量用户是年轻人。根据统计，去年有超过 8600 万人在 B 站上学习。“视频不仅仅是主流媒体素材的一部分，它也能够传递知识。”陈睿说道。

中国网络视听节目服务协会常务副秘书长周结在大会上表示，网民娱乐需求正持续转至线上，未来一年，网络视听行业 “提质减量”趋势明显，为优质视听内容付费成为常态。

陈睿透露，今年，B 站单部收入最高的两部动画是国产动画《元龙》、《仙王的日常生活》，超过了日本番剧。而在过去三年内，B 站出品和投资了 93 部国产原创动画、90 部纪录片。

陈睿还对互联网视听未来趋势作出预测：“5G 普及之后，视频将会等于互联网的内容。同时，视频将成为互联网连接器，它会充满互联网的各个领域。”在他看来，未来中国视频创作者会成为一个巨大的行业，视频创作者的数量会超过一千万。未来会做视频，就像以前会写作文一样。视频的创作工具将由 AI 驱动，人人都有可能成为导演。视频会渗透到生活方方面面的场景，并带来巨大的机会。