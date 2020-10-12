微软 Xbox Series X 首个开箱视频放出：11 月 10 日正式上市

IT之家10月12日消息 知名 YouTuber @Willy Crow 今日放出了有史以来第一个微软次世代主机 Xbox Series X 的开箱视频。

IT之家了解到，Xbox Series X 与 Xbox Series S 将于 11 月 10 日在全球正式发售。

▲ 图源微软

Xbox Series X 将使用全新的 Xbox Velocity 体系，该体系结构由四个组件组成：专用硬件解压缩块，自定义 NVMe SSD，采样器反馈流和全新的 DirectStorage API。

Xbox Series X 硬件也完全符合 DirectX 12 Ultimate，配备 AMD 定制 Zen 2 处理器，GPU 性能可达 12.147 TFLOP，拥有 HDMI 2.1 支持（可以 60 帧 / 8K 分辨率，4K 分辨率 / 120 帧），支持可变刷新率（VRR），支持硬件光线跟踪，GDDR6 RAM 和定制的 TB 级 NVMe SSD 存储。

IT之家了解到，Xbox Series X 在美国和欧洲的价格为 499 美元 / 欧元，在英国为 449 英镑，与 Xbox One X 在 2017 年的发布价格相同，而 Xbox One X 国行版本售价为 3999 元。