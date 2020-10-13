首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

IDC：联想再超惠普，重登传统 PC 市场出货量和市场份额榜首

2020/10/13 19:33:31 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
评论：

IT之家10月13日消息 IDC 昨日发布了 2020 年第三季度的 PC 市场份额报告，2020 年第三季度全球 PC 出货量同比增长 14.6% 至 8130 万台，前五名的厂商分别为联想、惠普、戴尔、苹果和宏碁

此外，IDC 还给出了前几名厂商的季度报告变化图表。数据表明，虽然惠普在今年第二季度暂时占据了出货量的头名，但联想在第三季度又一次抢回了该位次。

IDC 移动设备跟踪器研究经理 Jitesh Ubrani 说，要不是因为零部件短缺，笔记本电脑的出货量在第三季度还会更高。此外，他还表明，本季度中，游戏本，Chromebook 以及支持数据流量的上网本都表现亮眼，甚至创下新高。

在地区性的分析中，IT之家发现，亚太地区（不包括日本）（APeJ）传统 PC 市场仅增长了个位数，但这一结果已高于 IDC 的预测。

加拿大市场中传统 PC 市场仍然非常活跃，已连续 17 个季度实现增长。

在欧洲，中东和非洲（EMEA）地区，第三季度传统 PC 出货量取得了个位数的增长，笔记本电脑的季度增长超过了台式机的下降幅度，因此得以增长。

日本： GIGA 项目使全国各地的学生都能收到用于在线学习的 PC 和平板电脑，有助于保持传统 PC 市场的平稳增长。

值得一提的是，拉丁美洲和美国的传统 PC 市场实现了两位数的增长，其中拉丁美洲更是五年以来首次出现两位数的增长幅度。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PC

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用