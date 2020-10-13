IDC：联想再超惠普，重登传统 PC 市场出货量和市场份额榜首

IT之家10月13日消息 IDC 昨日发布了 2020 年第三季度的 PC 市场份额报告，2020 年第三季度全球 PC 出货量同比增长 14.6% 至 8130 万台，前五名的厂商分别为联想、惠普、戴尔、苹果和宏碁。

此外，IDC 还给出了前几名厂商的季度报告变化图表。数据表明，虽然惠普在今年第二季度暂时占据了出货量的头名，但联想在第三季度又一次抢回了该位次。

IDC 移动设备跟踪器研究经理 Jitesh Ubrani 说，要不是因为零部件短缺，笔记本电脑的出货量在第三季度还会更高。此外，他还表明，本季度中，游戏本，Chromebook 以及支持数据流量的上网本都表现亮眼，甚至创下新高。

在地区性的分析中，IT之家发现，亚太地区（不包括日本）（APeJ）传统 PC 市场仅增长了个位数，但这一结果已高于 IDC 的预测。

加拿大市场中传统 PC 市场仍然非常活跃，已连续 17 个季度实现增长。

在欧洲，中东和非洲（EMEA）地区，第三季度传统 PC 出货量取得了个位数的增长，笔记本电脑的季度增长超过了台式机的下降幅度，因此得以增长。

日本： GIGA 项目使全国各地的学生都能收到用于在线学习的 PC 和平板电脑，有助于保持传统 PC 市场的平稳增长。

值得一提的是，拉丁美洲和美国的传统 PC 市场实现了两位数的增长，其中拉丁美洲更是五年以来首次出现两位数的增长幅度。