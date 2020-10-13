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理想汽车车主开启辅助驾驶状态下出事故，高速撞击变线前车

2020/10/13 20:08:34 来源：新浪科技 作者：子健 责编：骑士
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10 月 13 日晚间消息，电动汽车媒体电动星球发布了一则视频，视频中一位理想 ONE 车主在 9 月 22 日夜间在高速公路行驶，当时车辆开启了辅助驾驶，但没有识别出并线前车，发生了 120 千米时速下的撞击，撞击后气囊没有弹出，汽车 A 柱断裂，副驾驶毁容受伤。

就此事情理想官方承认了事故的存在，并表示该视频解读有误，随后会发布事故的官方解读。

在视频中，该车主于夜间驾驶理想 ONE 在高速公路上，时速 120 千米，在开启辅助驾驶状态下撞击了前方的并线货车，但前驾驶舱的安全气囊并没有弹出，造成了副驾驶受伤毁容，鼻梁骨骨折。

针对安全气囊未弹出一事，该车主表示，理想汽车的说法是撞击点不是要点。针对是否开启辅助驾驶一事，理想后台也可以查询。理想就此事已经表示，该视频解读有误，理想正在准备官方的事故解读。

2020 年 8 月 9 日，一位理想 ONE 车主在厦门发生交通事故，悬架损坏。随后，理想汽车在官方声明中表示，用户驾驶不慎，以 45 千米的时速撞击了道路中间的隔离栏和水泥隔离桩，造成 5 组金属隔离栏严重变形和 3 根水泥隔离柱断裂，水泥隔离柱断裂后被卷入前悬架部位，造成悬架损坏。理想 ONE 的悬架系统是非常安全和可靠的。

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关键词：理想汽车辅助驾驶

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