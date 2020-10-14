理想汽车回应 “高速撞车事件”：大货车尾部防护装置安装不当、高度过高，L2 级别辅助驾驶存局限性

IT之家10月14日消息 今天下午，理想汽车今天针对青岛高速撞车事件进行了官方解读，在声明中理想表示，在此次事故中，由于大货车的尾部并未正确安装符合国家要求的防护装置，高度过高，导致理想 ONE 追尾大货车时，A 柱直接卡住货箱，使 A 柱成为主要受力点，A 柱无法单独承受如此大的冲击力。此外，L2 级别辅助驾驶存在局限性，无法识别旁边车道上车辆变入主车道，没法在旁边车道车辆并入 1/5 车身的时候识别成主要目标。

IT之家此前报道，9 月 22 日晚，青岛的一辆理想 ONE 在 G18 高速发生了严重的追尾事故。本次事故经过交管部门的判定：大货车由于违规并线而承担全部责任。该车主当时开启辅助驾驶以 120 千米的时速行驶，事故造成副驾驶座位的乘客受伤。

理想表示，理想 ONE 的 A 柱使用的是 1500MPA 的超高强度钢，与宝马 X7、奥迪 Q7、沃尔沃 XC90 车型的 A 柱材料强度一样。此次事故中之所以气囊没有弹出，是因为车辆 A 柱单独受到挤压，车辆前舱纵梁、前指梁、防撞梁及吸能盒均未发生明显变形，这种情况并不属于安全气囊的保护场景，气囊传感器受限于位置无法监测到足够的减速度导致气囊未开启，而且目前在售车型中也没有一款车在 A 柱设计气囊传感器。在此碰撞情况下，大货车尾部是挤压进车身，即使气囊起爆也起不到任何保护作用。

此外，理想强调，此次事故中用户使用了理想 ONE 辅助驾驶系统，目前辅助驾驶系统对于旁边车道上车辆变入主车道的识别具有局限性，没法在旁边车道车辆并入 1/5 车身的时候识别成主要目标，这也是目前 Level2 级辅助驾驶系统的局限性。Level2 级辅助驾驶还是以驾驶员为主来控制车辆，不能完全替代驾驶员做决策。

理想还表示，如果还有任何媒体对此质疑，可以拿同级别车型（包括以上提到的车型）做同样工况公开对比碰撞试验，理想愿意免费提供理想 ONE 支持。