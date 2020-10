IT之家 10 月 13 日消息 三星电子有限公司今天发布了两款具有高速度和高耐用性的 PRO Plus 和 EVO Plus SD 卡。

IT之家了解到,PRO Plus 可提供高达 100MB/s 和 90MB/s 的顺序读取和写入速度,出色的顺序写入性能可实现 4K 超高清视频的录制和连拍,满足专业摄影师、电影摄影师的需求。EVO Plus 拥有高达 100MB/s 的传输速度,可以确保用户能够流畅地播放 4K 影像及全高清视频。两款产品提供从 32GB 到 256GB 的四种存储容量。

耐用性方面,PRO Plus 和 EVO Plus 具有七重防保护功能,除了防水、耐受高低温度、防 X 射线、防磁和抗冲击外,PRO Plus 和 EVO Plus 还具有防摔和防磨损功能,可承受高达 5 米的跌落和多达 10,000 次的插拔。两个产品系列均提供 10 年有限保修。

目前,三星暂未公布新款 SD 卡售价和上市日期。