小米手机 MIUI 12 剪切板智能询问权限内测：不老实 App“噩梦”

IT之家10月13日消息 据IT之家网友反馈，小米社区已经上线了小米、Redmi 手机 MIUI 12 剪切板智能询问功能。这是新的隐私保护新功能一「剪切板隐私保护」内测。

新功能特性如下 :

1. 原读写剪切板权限细化为「读取剪切板」和「写入剪切板」，给予用户更加灵活的隐私权限管控方式

2.「读取剪切板」权限将默认设置为「智能询问」；「写入剪切板」权限将默认设置为「仅在使用中允许」

3. 当应用读取剪切板时，如剪切板最新内容，符合应用读取规则，将智能允许其读取剪切板 (如淘宝读取淘口令) ；智能允许时，将在屏幕顶部通过提示气泡告知你

4. 当应用读取剪切板时，如剪切板最新内容，不符合应用读取规则，将通过弹窗的形式告知你 (如最新内容为刚复制的一段文字，淘宝读取该内容时) ；你可以选择本次允许读取、本次拒绝读取、拒绝并清空剪切板三种操作；弹窗倒计时结束将默认执行拒绝并清空剪切板的操作

5. 当天单个应用拒绝或允许读取剪切板三次以后，系统将会建议你将该应用读取剪切板的权限设置为始终拒绝或始终允许

6. 应用读取、写入剪切板的行为，均会在应用行为记录功能中显示

7. 请注意，部分应用可能频繁读取剪切板，内测期间，你可能频繁收到剪切板读取的提示

参与要求

使用小米 / 红米手机，满足以下要求

必备要求

1. 手机安卓版本为 9、10

2. MIUI 版本为开发版 12 20.10.09 之后的版本 (不满足版本 要求请勿申请)

3. MIUI 深度用户

4. 对权限管理有所了解

5. 对隐私保护有所见解且重视隐私保护

6. 能够有充足的时间积极反馈问题