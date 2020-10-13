《火炬之光 3》正式版今日上线，Steam 售价 160 元

IT之家 10 月 13 日消息 《火炬之光 3》正式版今日上线 Steam、PS4 和 Xbox One 平台，Switch 版将于 10 月 22 日发售。

IT之家了解到，《火炬之光 3》支持简体中文界面和字幕，最低配置为 GTX 470 显卡，需要 10GB 可用空间。

游戏介绍：

《火炬之光 2》的事件已经过去了一个世纪，烬石帝国进入衰退期。在《火炬之光 3》中，诺瓦特拉亚再一次陷入遭到侵略的危机之中，你必须挺身而出抵挡冥裔和它们的帮凶。打起十二分精神，勇敢地在前线中战斗，赢取声望、荣誉，并体验新的冒险！

游历边境 - 无论是只身一人还是结伴而行，直面诺瓦特拉亚的广袤荒野，及其重重险况！

收集史诗装备 - 随着您不断在地宫中厮杀，对付危险的敌人，不管是护甲、武器还是新宠物…… 等待您探寻的物品比比皆是。

打造您的英雄 - 四款独特职业任君挑选！加上五款不同圣物副职，为您提供多种多样的方式来打造您的英雄，最大化您的伤害。旅途过程中，您也会收集到各色史诗装备，您可以进行个性化，使其与自身英雄的独特装扮相搭配。

建造并升级您的要塞 - 重建时刻到：这也少不了您！享受属于您自己的要塞，在那里您可以升级装备，修缮属于您自己的地盘，向好友与世界炫耀。

宠物回归 - 和您忠诚的小伙伴一起，向着声望与荣耀而战！为宠物增添技能、配备装备，让它们愈发强大。每个物种都自带不胜枚举的配色和风格，确保将它们悉数收集吧！

Steam链接：点此前往