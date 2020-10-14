华擎推出 NUC 1100 BOX 盒型电脑：11 代酷睿，双网口

IT之家10月13日消息 华擎今日首次推出了 NUC 1100 BOX 系列迷你 PC，共三个型号：NUC BOX-1165G7、NUC BOX-1135G7、NUC BOX-1115G4，板载英特尔 11 代酷睿 i7 / i5 / i3 处理器（Tiger Lake-UP3）。

▲ 图源华擎，下同

NUC 1100 BOX 系列 PC 没有独显，采用最新的英特尔 11 代处理器和 Iris Xe 图形核心，可以支持 4K 分辨率的四屏输出。此外，还有英特尔 Wi-Fi 6 网卡，支持蓝牙等。

NUC 1100 BOX 提供了两个插槽用于 DDR4 3200 MHz 内存（最大 64 GB），并提供有 M.2 Key M 2280/2260/2242 的存储接口以及用于 2.5 英寸 SSD / HDD 的 SATA 3 接口。

该机身材仅 110.0 x 117.5 x 47.85 毫米（宽 x 深 x 高），

NUC 1100 BOX 系列提供了一个 Intel 2.5GbE 网口和一个 Intel 千兆网口，至于能干什么，懂得都懂。此外，该机还提供了一个 HDMI 2.0a 和三个 DP 1.4，其中有两个 Type C 接口，还有五个 USB 3.2 Gen 2，三个 USB 3.2 Gen 2-A 和两个 USB 3.2 Gen 2-C 接口。

华擎总裁詹姆斯 · 李说：“我们很高兴发布世界上第一个采用英特尔第 11 代酷睿处理器的 NUC 1100 BOX 系列 PC” ，“它在更小的设计中使用了更先进的技术，希望用户可以享受身临其境的家庭影院和游戏体验，以及更高质量的协作生产力，或者帮助用户在商业应用中获得更多商业利润”。

值得一提的是，目前华擎方面暂未公布该机售价和上市日期等会信息，若该机后续上市则IT之家将会再行报道。