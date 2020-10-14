2020 年的苹果 iPhone 12/Pro 发布会：比往年更晚，比往年更多

10 月 14 日凌晨消息，苹果公司今夜举办线上发布，推出四款 iPhone 12 系列 5G 手机，Magsafe 系列无线充电器，HomePod mini 音箱等多款新品。

HomePod 变 mini 了 体积和价格都只有以前的一半

虽然是录播，但发布会依旧颜值在线，在一段精美的开场之后，CEO 库克首先宣布了一件智能家居产品：HomePod mini。

HomePod mini 来了

这实际上也是一个传闻了多日的产品，只是因为音箱不像手机更换那么频繁。在初代 HomePod 发布近 3 年半之后，HomePod mini 才终于到来，HomePod 实际做了次降级操作，制造一个非旗舰产品，用更低的价格争取更多用户。

圆球形状跟预期差别有点大……

HomePod mini 的外表依旧是织物表面，但外形变为一个圆球形状；苹果宣称，为让这台紧凑的设备发出优质的音效，他们重新设计了内部结构。

内部结构完全改变

HomePod mini 配备背光触控屏，可以控制音量、播放 / 暂停，当用户调用 Siri 时，顶部依旧能发光。它内置 S5 芯片，苹果将其称之为 “计算音频”，并为它设计了复杂的调谐模型优化响度和动态范围。

HomePod mini 采用了苹果手表 5 代的芯片

S5 芯片其实就是 Apple Watch 5 代上那颗，这也说明了它小型化的特性。（相比之下 HomePod 有 6 个麦克风阵列，4 英寸低音炮，底部配有 7 个扬声器阵列，内置 iPhone 用的 A8 处理器）

HomePod mini 也可以组队

Siri 仍是 HomePod mini 的主要功能之一，苹果表示，Siri 正在变得越来越来聪明，在过去的三年中，Siri 语音识别的准确性提升了两倍。Siri 和 HomePod mini 可以满足用户对智能音箱的所有想象。

Siri 仍是 HomePod 的灵魂

HomePod mini 还可以识别每个家庭成员的声音，新增加的 “对讲”功能可以将消息从一个 HomePod mini 发布到另一个。

仍旧是黑白两个颜色

像常规版 HomePod 一样，mini 版本也有白色和深空灰两种颜色可选，售价 99 美元（中国售价 749 元），11 月 6 日预售，11 月 16 日发货。

iPhone 12 系列：四款一起，5G 来了，样子变了，颜色多了。

因为疫情原因，今年的 iPhone 来得比往年都晚了一点，并且这也是苹果公司历史上首次线上版 iPhone 发布会。但在产品数量方面，今年反倒是数量最多的一次：一下发布了四款产品，分别名为 iPhone 12 mini，iPhone 12，iPhone 12 Pro，iPhone 12 Pro Max；从小杯，中杯，大杯，超大杯覆盖更全，更多选择更多欢笑。

首次线上 iPhone 发布会，首次一下发布四款

四款 iPhone 12 系列产品主要根据屏幕大小，设计细节，机身材质，拍照能力不同做了区别，主要特点分别是：

iPhone 12 mini ，5.4 英寸屏幕，起售价 699 美元。铝合金哑光边框，颜色有黑色、白色、红色、蓝色、绿色。内存容量可供选择为 64/128/256GB；苹果将它跟 4.7 寸的 iPhone 8 比较，体积更小，但屏幕反而要更大，四款手机中唯一单 SIM 卡产品，11 月 13 日发售；

iPhone 12，6.1 英寸屏幕，起售价为 799 美元。铝合金哑光边框，颜色有黑色、白色、红色、蓝色、绿色。内存容量可供选择为 64/128/256GB，10 月 23 日发售；

两款非 Pro 后缀的 iPhone

iPhone 12 Pro，6.1 英寸屏幕，起售价为 999 美元。不锈钢抛光边框，颜色有金色、银色、石墨色、海蓝色。内存容量可供选择为 128/256/512GB，10 月 23 日发售；

iPhone 12 Pro Max ，6.7 英寸屏幕，起售价为 1099 美元。不锈钢抛光边框，颜色有金色、银色、石墨色、海蓝色。内存容量可供选择为 128/256/512GB，11 月 13 日发售。

Pro 系列采用不锈钢边框

如果按 iPhone 的命名规则，今年的手机或许应该叫 11s；但或许是为了表达今年手机改进较大，今年直接把序列 “12”给了新品；从实际产品上看，也确实如此，最明显的外观（也是大多数用户最关心的部分变了），从 iPhone 6 开始沿用多年的弧形边框又变回了 iPhone 4/5 时代的直角形态。

直角边框

iPhone 12 系列四款手机如预期那样采用 A14 Bionic 芯片，在上个月发布的 iPad Air 时候其实我们已经见过它，目前苹果最新也是最强的移动芯片，采用 5nm 工艺，集成了 118 亿晶体管。

A14 芯片仍旧是新手机的动力

苹果今天的发布会上仍用大篇幅介绍了 A14：CPU 采用 6 核设计，性能较 A12 芯片提升 40%；GPU 采用 4 核设计，性能较 A12 芯片提升超 30%。搭载了 16 核 Neural Engine 神经引擎，核心数比前代增加一倍，每秒最高处理 11 万亿个操作，从而使机器学习性能获得大幅提升。

首款 5G iPhone

另外一个重要特点当然是 5G，发布会上提到，目前美国机型支持 5G 毫米波标准，官网则描述中国是 Sub-6GHz 标准。所以在发布会上的一张主题演讲页上，我们看到了三家中国运营商的 logo。

有一张演讲图片显示了中国运营商

在 5G 网络方面，苹果也给它加入了一点自己的创意，手机有一个名为 Smart Data Mode 的模式，会根据应用带宽分配 4G 或 5G，用户可以指定某些需要大量数据的 App 才使用 5G 网络，例如视频等等，而文字聊天这种用 4G 网络足够。以此来兼顾 5G 手机的网络，同时起到省电的作用。

Smart Data Mode

四款手机屏幕均为 Super Retina XDR 屏幕，跟 iPhone 11 Pro 系列一致。这也意味着今年的 iPhone 全系都采用 OLED 材质屏幕，LCD 屏幕终于成为了 iPhone 的历史痕迹。同时也让 iPhone 12 的边框比 iPhone 11 和 XR 小了一点。

4 倍抗摔能力

除了材质更换，苹果还给屏幕外层玻璃加了个技能点，名为 “超瓷晶面板（Ceramic Shield）”，用陶瓷作为玻璃基底，以增加屏幕硬度和手机的抗摔能力。官方称，跌落性能可提高 4 倍。

这次四款都用上了 OLED 材质屏幕

在拍照方面，四款手机有了更为明显的分别：

iPhone 12 mini ：双摄镜头组，广角 + 超广角镜头组合，光圈ƒ/1.6；

iPhone 12：双摄镜头组，还是广角 + 超广角，光圈ƒ/1.6；

iPhone 12 Pro ：三摄镜头组（广角、超广角、长焦）+LiDAR，全新 7P 镜片的广角镜头，光圈ƒ/1.6，52mm 焦距四倍长焦。

iPhone 12 Pro Max ：三摄镜头组（广角、超广角、长焦）+LiDAR，全新 7P 镜片的广角镜头，光圈ƒ/1.6，65mm 焦距五倍长焦。

实际上，四款 iPhone 12 手机的拍照都比上代同级产品有所提升，它们的 Deep Fusion（深度融合）模式升级了，让细节更好；智能 HDR 模式也有新的升级，苹果称之为智能 HDR 3；另外，iPhone 12 Pro 与 12 Pro Max 的摄像头系统也有所不同，后者拥有更大底的传感器，单个像素可以到 1.7μm，超广角具备传感器位移系统（根据苹果的描述，似乎有点像 vivo 的为云台系统…）。

非 Pro 的镜头系统实际也有升级

另外一个已经被早早爆料的信息也在今夜得到了验证，iPhone 12 系列包装中不再附带耳机和充电器，只有手机 + TypeC-Lighnting 接口充电线，以及说明书等。

包装扁扁的，没有充电器和耳机了

如果描述四款手机的定位，大约可以这样理解：

iPhone 12 mini，功能够用，价格最低的小钢炮选手；

iPhone 12，功能全面的中端产品；

iPhone 12 Pro，高端产品线，拍照已经是行业顶级水准；

iPhone 12 Pro Max，超旗舰产品，这个超大杯满满的，无论屏幕，拍照做工，都是今天四款里最好的，当然价格也是最高的。

Magsafe 回归 无线充电功能改良

虽然 iPhone 12 系列仍是 Lighnting 接口，但无线充电得到了升级。苹果给此处做了功能细节 + 宣传的双重升级。

Magsafe 需要手机 + 充电器一套的配合

首先是命名，无线充电用上了之前 MacBook 笔记本人人都爱的 “Magsafe”这名字。它本来是 MacBook 上特有的磁吸式充电口的名字，老用户说，那是苹果在设计层面上将磁铁用得出神入化的一笔，当时深受用户的喜爱。

以前 MacBook 笔记本的充电设计

但在 USB-C 接口出现后，大功率 + 数据充电这些优势让 Magsafe 暂时退出了历史舞台。

今天 iPhone 12 无线充电的回归，也用到了磁吸装置，仍是 Qi 标准，但功率从 7.5W 升级到了 15W。最重要的是，跟以前放在充电底座上需要手动对准位置不同，Magsafe 可以自动吸附，精准对应手机和无线充电边底座，这体验如果有 Apple Watch 用户现在就可以理解。

Magsafe 不是创新性革新，但在使用之后，会有种意外的便捷感，很苹果的改良。

Magsafe 充电底座

除了充电部分，苹果也推出了 Magsafe 相关的套件，例如 Magsafe 磁吸卡包以及无线充电器，形态仿佛一个大号的 Apple Watch 充电器，一碰就可以准确吸附到位给手机充电。

Magsafe 磁吸卡包

苹果用四款 iPhone 提醒用户进入 5G 时代

这次发布会的英文标题是 “Hi，Speed”，苹果在发邀请函时候已经用这俩单词一语双关预告了出了两款产品：“Hi”指代 Siri，也就是 HomePod mini；Speed 则是 5G 高速网络，指今天的新 iPhone 们。

HomePod mini 可以看做是本场发布会的开胃菜，苹果用它弥补了自己的市场空白，美国 99 美元，中国定价 749 元人民币可以说是性价比产品，也给更多预算有限的人进入苹果生态一个新理由。

iPhone 12 系列则是今天的前菜 + 主菜，但相比以往，今年的前菜多上了一道。

对比往年分成 Pro 或非 Pro 两个档次的三款手机，今年的四款手机有可更明显的差异和价格区别，可以说是四道味道不同的菜品，而不再像 XS 和 XS Max 那年，两款旗舰除了大小没更多区别。

四款产品，两大系列，无论是 Pro 还是非 Pro 都刻意做了更大区分，给喜欢拍照或喜欢更大 / 更小机身的人都有了不同的选购理由。

如此，达到覆盖所有人的目标。对终于进入 5G 时代的苹果来说，这是必经之路，也是当务之急。