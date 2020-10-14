iPhone 12 接入 5G，分析师对苹果未来股价保持乐观

美国东部时间 10 月 13 日， 苹果公司今日举办了秋季的第二场活动，万众期待的 iPhone12 终于亮相。库克发布了四款新的 iPhone 12 机型，所有机型都支持 5G 网络，这也是自 2017 年以来第一次相对重要的调整。

苹果公司在发布会上表示，iPhone 12 系列机型均支持 5G 通信。最新 iPhone 12 将不再提供有线耳机和充电器，充电方面将采用升级的无线充电系统 MagSafe 系统。价格方面，iPhone 12 Mini 起售价为 699 美元，iPhone 12 起售价为 799 美元，iPhone 12 Pro 起售价为 999 美元。

除去新产品比起以往有很大的功能性改变之外，分析师多对苹果未来的股价表示乐观。他们给出的高目标价是 150 美元，低目标价是 47.50 美元。目前该股有 4 个卖出评级，15 个持有评级和 27 个买入评级，最终形成了 “买入”的一致评级。

凭借对新兴智能手机市场的高渗透率和已有顾客的重复购买率，苹果在 iPhone 手机市场依然有很大的市场，分析师认为，在 iOS 操作系统和手机市场中，顾客的忠诚度、参与度和安全度可以在长期为苹果带来回报。

分析师对于苹果未来股价保持乐观的原因主要有：

苹果手机遇 “超级周期”

市场普遍期待此次轮换季周期将是个 “超级周期”，上一次 iPhone 升级的主要 “超级周期”发生在 2014 年，当时苹果公司推出了 iPhone 6，之后的苹果手机产品在设计上一直并无巨大改变，而本次手机新加入 5G 功能，这会不禁让消费者产生换机的决定。再加上疫情期间，包括手机在内的智能设备使用率都有所提升，电子产品在隔离时期的对工作和生活均产生重大影响，因此本次新机发布对于整个行业来讲至关重要。

不仅如此，iPhone12 销量预计将达到了 7500 万部以上，并有了 8000 万部目标。重要的是，目前全球 9.5 亿部 iPhone 中有 3.5 亿部处于升级阶段，这将为库克公司带来前所未有的升级周期。

未来收入的多元化

2017 年初苹果 CEO 蒂姆 - 库克表示，他希望公司到 2020 年服务收入翻一番，这成了现实。在截至 6 月的季度，该公司的服务收入创下了 132 亿美元的纪录。苹果拥有超过 15 亿的已安装用户群，如果它能让这些客户增加对 Apple Music 和 App Store 等服务方面的使用，而不仅仅是实电子商品的使用，将会很大程度上进一步推动增长。

该公司还扩大了可穿戴设备、家用设备和配件领域的服务增长，其中包括 AirPods、Apple Watch 和 Beats。今天还发布了一款价格为 99 元的 HomePod Mini ，直接叫板 Amazon Echo，这也被看作苹果欲创造多元化收入的野心之一。

这两个领域对收入的影响要大得多。在 2016 年，服务和配件收入仅占苹果总收入的 16%。在 2020 财年的前九个月，他们创造了 620 亿美元的收入，占总收入的 30%。即便有这样的增长，iPhone 仍占该公司收入的一半以上。

狼来了？5G 时代的率先铺路

不管运营商准没准备好，消费者对他们昂贵的新手机的速度提升有着非常高的期待，但向 5G 的过渡可能会让运营商措手不及。多年来，尽管 5G 风浪一直很大，各公司鲜有实质性动作。美国的运营商已经花费了数十亿美元来升级网络，如果接入 5G，那么手机速度有望比目前的连接快 10 倍，但事实，至少现在，不是如此。

今天，威瑞森（Verizon）成为第三家宣称拥有全国 5G 网络的运营商。随着运营商继续扩大网络，超高速 5G 体验只在有限的地区可用。一事实意味着，当 AT&T 和 T-Mobile 吹嘘其 5G 网络覆盖了整个国家时，Verizon 目前只能在少数城市使用。

第二大运营商 T-Mobile 于去年 12 月推出了其全国网络，目前低频带 5G 网络已覆盖 2.5 亿人。AT&T 的低频带 5G 服务在今年夏天达到了全国的标准，覆盖了 2.05 亿用户。

但是事实真的是如此吗？CCG 咨询公司总裁道格 - 道森（ Doug Dawson）认为，这只是一个营销，从标准的角度来看，没有任何的手机流量被称为 5G，而现在运营商嘴里的 5G 实际上是引入网络动态频谱共享，或 DSS。它允许运营商同时为 4G 和 5G 使用同一块频谱。这主要是一个准备功能，为未来的 5G 网络做准备。而从营销的角度来看，运营商已经将每一个新的频谱区块标记为 5G，并将每一个能接收到新频谱区块的手机标记为 5G 手机。

总而言之，小范围的 5G 信号并没有对日常生活产生非常大的影响，并且 5G 网络并不像宣传的那样稳定。但不管运营商如何操作，拥有 5G 功能的苹果手机已经准备好递交到消费者手中了。

押注中国市场

本周早些时候，摩根士丹利给出的一份报告显示，iPhone 12 发布前夕，中国市场上的 “iPhone 更新换代可能性显著”，具体来说就是，中国市场上有 68% 以上的 iPhone 至少已经使用了两年时间。根据摩根士丹利的数据，这个数字比去年上升了 8%，与 2017 年的相比更是增加了 20%。

报告中指出，iPhone 在中国市场的更新换代可能性十分显著，为过去四年来之最，这也意味着 iPhone 的出货量增长率在 2021 年财年会显著加速。

Ives 预计，未来一年约有 20% 的 iPhone 升级将来自中国。因为过去几个月，中国地区表现出相当强劲的势头。在重要的假日期间，市场呈现积极的趋势。所以，尽管服务增长仍是过去 6 个月以来对苹果重新评级的关键，但核心都是围绕 iPhone 安装基础升级展开的。

苹果估值过高但消费者依然买账

（苹果与一年前同期对比 来源：YCHARTS）

不断翻新的股价是否估值过高呢？如果把苹果的股价与一年前相比的话，这些数据表明，投资者去年对苹果的信心大大增强。一年前，一美元的销售额相当于每股 4.1 美元的股价。如今，1 美元相当于每股 7.6 美元。公司的收益和自由现金流也显现出相同情况。简单地说，苹果股价的上涨速度远远快于它的收益、销售和自由现金流。

尽管苹果的估值迅速上升，但仍低于同行。亚马逊预计今年调整后的每股收益将增长 38%，而微软本财年同比增长 21%。相比之下，苹果预计在截至 9 月份的 2020 财年增长了 9%。

2016 年 5 月，伯克希尔哈撒韦公司大量买入苹果股票时，苹果的市盈率只有大约 11 倍。自那以后，这个数字翻了三倍，其中很大一部分是在去年实现的。对于那些强调传统估值标准的投资者来说，苹果可能看起来很吓人。10 多年来，它的估值逐年翻高。但苹果公司的创新也确实帮助其建立了庞大而忠诚的客户基础。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师穆勒（Robert Muller）将该股的目标股价从 345 美元上调至 390 美元，维持其增持评级。他认为，如果苹果公司保持最近 700 亿美元的股票回购步伐，并能实现 3-4% 的营收增长，那么在未来 10 年里，苹果可以在实现目标之前继续保持这一势头。

苹果股价今年以来上涨了近 60%，过去 12 个月翻了一番。该公司市值 2.16 万亿美元，是美国市值最高的公司。在最近一次回调之前，股价一直在不断创下历史新高。