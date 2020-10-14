一加 8T 系列将预装氢 OS 11：基于 Android 11 定制

根据官方最新发布的消息，全新的一加 8T 将于 10 月 15 日也就是明天在北京正式发布，随着发布时间进入最后的倒计时，关于该机的爆料和预热也越来越密集。除了最常见到的外观和配置细节外，现在有最新消息，近日有知名数码博主表示，该机将预装基于 Android 11 深度定制的全新氢 OS 11 系统。

根据数码博主最新发布的消息显示，全新的一加 8T 将预装基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统，不过赶在新机发布前，一加抢先为 “老前辈”一加 8 和一加 8 Pro 灰度推送了氢 OS 11 正式版。据介绍，新版氢 OS 11 主要新增了 AOD、游戏模式小窗、更强大的暗色模式等，同时在流畅度方面有所升级。还开发了一套新的 ORM 内存管理系统，大幅提升内存利用效率，减少应用在后台被杀的的概率。此外，氢 OS 11 还加入了 Turbo Boost 2.0 帧率优化技术，可以让玩家在日常使用及游戏等场景中更好地保持在满帧率的状态下，系统用起来更加流畅。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 8T 依旧延续了一加 8 系列的轻薄设计，机身超薄并且机身边框比较圆润，采用一块 6.55 英寸 AMOLED 显示屏，屏幕刷新率高达 120Hz，并且获得了 Displaymate A + 认证，自动亮度调节升到了 8192 级，观感和手感应该都很不错。将搭载 865 Plus 移动平台，前置 3200 万像素摄像头，后置 4800 万超清主摄 + 1600 万超广角 + 500 万微距和 200 万景深的四摄相机模组，内置 4500mAh 大容量电池，还将支持 65W 快速充电技术。

据悉，全新的一加 8T 将于 10 月 15 日在北京正式发布，考虑到一加旗舰机的国行版的售价向来要比海外版本低不少，因此该机国行版的起售价可能在 4000 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。