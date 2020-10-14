中国移动 5G 消息已面向 15 个试点省开放试商用对接

IT之家10月14日消息 据界面新闻，今日，在中国国际信息通信展览会会上，中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚表示，中国移动 5G 消息目前已经面向 15 个试点省开放试商用对接。

今年 5 月，中国移动便率先推出了 5G 消息 App。彼时，中国移动表示，中国移动开发 5G 消息 App，可以让开发者完成 Chatbot（智能聊天机器人）应用开发后，真实体验消息交互服务，吸引广大开发者积极参与 5G 消息的合作生态构建，并非面向客户商用发布的产品。

此外，9 月下旬，由中移互联网有限公司运营的微信公众号 “增强信息”也更名为 “中国移动 5G 消息”。

IT之家曾报道，5G 消息基于 GSMA RCS UP 标准构建，可以实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入 MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来了全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G 消息支持丰富的媒体格式，包括文本、图片和音视频等。5G 消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互的消息，另一类是行业客户与个人用户之间的交互消息。个人用户与个人用户的消息还分为点对点消息，群发消息和群聊消息。对于个人用户而言，5G 消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。