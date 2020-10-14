特斯拉四季度需交付 18.165 万辆电动汽车，全年才能达到 50 万辆

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，在近三个季度的财报中，特斯拉都提到他们有能力在今年交付超过 50 万辆电动汽车，但从目前的情况来看，他们实现这一目标还是有一定的压力。

特斯拉公布的季度产量及交付量数据显示，今年前三个季度，他们分别向消费者交付 8.84 万辆、9.065 万辆和 13.93 万辆电动汽车，共交付 31.835 万辆。

前三个季度交付 31.835 万辆，也就意味着特斯拉在四季度要交付 18.165 万辆电动汽车，全年的交付量才能达到 50 万辆。

而到目前为这，特斯拉仅有去年四季度和今年三季度的交付量超过 10 万辆，最高的也只有 13.93 万辆，没有一个季度超过 15 万辆，18.165 万辆，比上半年的交付量还要高，难度可想而知。

特斯拉全年交付 50 万辆电动汽车有难度，很大程度上是因为上半年受到了影响，其主要的弗里蒙特工厂，在 3 月 23 日之后停产超过 1 个月，导致他们的产量明显低于去年四季度，交付量也受到了影响。

虽然全年交付 50 万辆有难度，但也并非无法完成，特斯拉在今年四度若能大幅提高产量，就有可能实现。

去年 12 月份初，马斯克就致信员工，确保所有的电动汽车在年底前全部交付给消费者，马斯克和母亲梅耶 · 马斯克在新年前夜也亲自上阵交付电动汽车，最终在特斯拉员工的共同努力及志愿者们的帮助下，他们在最后一天将数百辆刚从生产线上下来的新车，交付到了消费者的手中，特斯拉最终也实现了全年交付超过 36 万辆电动汽车的目标。

今年，马斯克可能会再次激励员工在最后一个季度生产和交付更多的电动汽车，但考虑到目前距离 50 万辆还有较大的差距，他可能提前致信员工。