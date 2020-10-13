马斯克：特斯拉或将在 2021 年 1 月进入印度市场

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)表示，该公司的在线订单配置器 “可能于 2021 年 1 月”在印度上线，此举可能代表着特斯拉开始进入印度汽车市场。

多年来，印度的特斯拉粉丝始终在等待该公司在印度建立基地。在印度购买从美国进口的特斯拉汽车并不划算，因为高昂的进口税可能会使汽车的价格翻上一番，这使得只有印度富人才能买得起特斯拉汽车。最重要的是，特斯拉尚未在印度或其任何邻国建立充电基础设施。

然而，最近的事态发展已经证明，特斯拉已经准备好进入印度市场。推特周一询问马斯克，该公司是否有员工为确保其进入印度市场而努力？马斯克回应说：“在线订单配置器将可能于 2021 年 1 月上线”。

订单配置器将允许客户选择他们喜欢的车型，设计汽车，并为购买全电动汽车支付定金。此后，客户可以选择与特斯拉客服代表交谈，以完善交付细节。

特斯拉需要提供的细节包括：这些车辆将从哪里来，何时生产，由谁生产，以及该公司是否会在该国设立生产设施，以避免高额进口税。如果有人下单购买 Model 3 或 Model Y，特斯拉很可能会通过上海工厂生产以及时完成订单。最近，特斯拉表示将从这家工厂向欧洲出口汽车，同样的策略也可以适用于印度。

然而，这并不能消除进口汽车带来的额外费用，因此特斯拉需要在印度当地建立某种设施。据悉，该公司始终在与印度政府沟通，以在该国的卡纳塔克邦建立潜在的研发设施。此外，该邦还提出将首府班加罗尔作为特斯拉 “印度工厂”的可能选址。