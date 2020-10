IT之家10月14日消息 据方舟编译器官方消息,方舟支持 C 语言编译新功能已开源。

据介绍,自 2019 年 8 月开源以来,方舟编程体系已经陆续实现了编译器、引擎和调试器的开源,编译器的重点功能主要集中在 Java 应用程序静态编译上。

本次开源发布的是对 C 语言程序的支持,是实现 Java 和 C 混合编译的基础。未来在方舟引擎中不光要对来自 Java 语言的 IR 代码进行 JIT 编译,也会支持对 C 或者 C++ 语言的 IR 代码进行 JIT编译。

IT之家了解到,方舟编译器是华为推出的首个完全自主研发的编译器平台,于 2019 年 8 月 31 日正式上线。

此外,本次开源内容主要限于 O0 的能力范围,针对 C 的 O2 以上的优化留待未来进一步开源。