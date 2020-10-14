佳能发布首款 “红线”旗舰级闪光灯 SPEEDLITE EL-1

IT之家 10 月 14 日消息 今天，佳能发布旗舰级闪光灯新品 SPEEDLITE EL-1，灯头饰以代表佳能专业水准的 “红线”标志，官方表示 SPEEDLITE EL-1 的闪光输出功率实现了 14 级精确控制，配备锂离子电池和主动散热系统，支持高强度连续闪光、快速回电和长时间连续拍摄。

IT之家了解到，SPEEDLITE EL-1 采用了一款新开发的高稳定电弧放电氙管，有助于降低光输出水平的不一致性，从而提供更稳定可靠的闪光输出效果。此外，这款外接闪光灯还配备了一个新开发的主动冷却系统，可以有效抑制温度上升，能实现约 160 次 1 或更多的连续闪光，使用户在拍摄诸如婚礼等需要持续拍照的场景下，也可以获得稳定闪光表现。此外 SPEEDLITE EL-1 提供了液晶屏剩余电量查看功能，方便用户及时更换电池。 SPEEDLITE EL-1 首次采用的大容量锂离子电池 LP-EL，实现了高速充电和闪光次数的显著增加。该闪光灯具有大电流放电能力，使闪光灯在闪光后能够更快地完成充电，充电时间仅需约 0.1 至 0.9 秒 ，充满电的电池大约可实现约 335 次 1 /1 功率闪光。

借助新开发的氙气闪光管和更精确的闪光控制系统，SPEEDLITE EL-1 的闪光输出功率 14 级可调，输出功率可低至 1/8192 的微闪光，实现精确细微的微弱闪光 3 效果。该功能能够帮助用户在需要严格控制光线的情况下享受闪光摄影的便利和魅力，例如当与相机上的高 ISO 设置相结合时，诸如在星空背景下拍摄人像照片，摄影师可以在保留自然色彩和环境曝光氛围的同时，为被摄主体提供微妙精细的闪光效果。

作为佳能新的旗舰闪光灯，SPEEDLITE EL-1 的外壳接缝处、可动部件以及操作部件等都使用密封材料进行了密封处理，具有与佳能 EOS-1D X 系列同等级别的防尘防水滴性能。SPEEDLITE EL-1 还拥有改进的用户界面和新的多功能操纵杆，使访问菜单和更改设置变得轻而易举。 SPEEDLITE EL-1 配备两种颜色的 LED 造型灯。可在拍摄前模拟光线颜色和方向进行布光。拍摄时自动熄灭。该设备还支持无线闪光时的后帘同步，离机时可进行自由的光线布置。此外，SPEEDLITE EL-1 可选择 SCF-ELOR1 和 SCF-ELOR2 两款色彩滤镜，以及反射闪光适配器等附件，进一步拓展闪光摄影创作空间。

佳能首款 “红线”旗舰级闪光灯 SPEEDLITE EL-1 将于 2021 年 2 月上市。