阿里云 Teambition 网盘内测新功能预告：分享文件一键转存，支持更多视频格式

阿里云Teambition 网盘今天公布了内测快讯，带来了一些产品方面的进展。
IT之家此前报道，10月10日，Teambition 网盘上线了以下新功能：
登录/浏览
文件搜索功能上线：文件名和后缀随心搜，未来还有更多花样
「猜你想找」调整为「快速访问」：算法做了相应优化，而且支持关闭该版块
上传/下载
可以批量打包下载文件了：下载除了速度快，还能再高效一点
分享预览界面「下载」按钮变明显了：不会再有人错过免登录下载的爽了
分享
可以分享文件夹了
提供「列表模式」浏览文件：直观看到文件大小等更多信息
IT之家获悉，现在Teambition 网盘预告将在10月28日即将上线新的内测功能，内容如下：
登录/浏览
文件排序规则优化：你们吐槽的文件和文件夹混排改正了
增加了「倒序」 排列文件：知道你们还想按文件类型排序，下个迭代会上的
修复部分视频播放异常的问题：除此之外，未来还会支持更多视频格式
上传/下载
新增「一键转存」功能：好友分享的文件一键保存 到自己的网盘
切换到其他应用时文件上传不中断：一边在「网盘」上传文件，一边写个「待办」
分享
微信分享乱码修复：修复一些分享到微信的文件打开乱码等奇怪的问题
可以查看分享文件的下载次数和浏览量：你们要的分享记录优化全有了