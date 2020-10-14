首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓应用推荐

阿里云 Teambition 网盘内测新功能预告：分享文件一键转存，支持更多视频格式

2020/10/14 20:30:11 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

阿里云Teambition 网盘今天公布了内测快讯，带来了一些产品方面的进展。

IT之家此前报道，10月10日，Teambition 网盘上线了以下新功能：

登录/浏览

  • 文件搜索功能上线：文件名和后缀随心搜，未来还有更多花样

  • 「猜你想找」调整为「快速访问」：算法做了相应优化，而且支持关闭该版块

上传/下载

  • 可以批量打包下载文件了：下载除了速度快，还能再高效一点

  • 分享预览界面「下载」按钮变明显了：不会再有人错过免登录下载的爽了

分享

  • 可以分享文件夹了

  • 提供「列表模式」浏览文件：直观看到文件大小等更多信息

IT之家获悉，现在Teambition 网盘预告将在10月28日即将上线新的内测功能，内容如下：

登录/浏览

  • 文件排序规则优化：你们吐槽的文件和文件夹混排改正了

  • 增加了「倒序」 排列文件：知道你们还想按文件类型排序，下个迭代会上的

  • 修复部分视频播放异常的问题：除此之外，未来还会支持更多视频格式

上传/下载

  • 新增「一键转存」功能：好友分享的文件一键保存 到自己的网盘

  • 切换到其他应用时文件上传不中断：一边在「网盘」上传文件，一边写个「待办」

分享

  • 微信分享乱码修复：修复一些分享到微信的文件打开乱码等奇怪的问题

  • 可以查看分享文件的下载次数和浏览量：你们要的分享记录优化全有了

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网盘阿里云

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用