《多玩我的世界盒子》安卓版明日起全面关闭服务

IT之家10月14日消息 近期盒子运营团队发布多玩我的世界盒子停服公告，表示《多玩我的世界盒子安卓版》将于 2020 年 10 月 15 日全面关闭服务。届时，所有页面都将不可访问。
IT之家获悉，届时，用户的8月份开始至今新获得勋章的用户，待YOTOK后续勋章系统完善后将同步到YOTOK。资源作品（地图、皮肤、add、材质、MOD）建议在此期间自行下载备份。
下面是公告内容：
亲爱的安卓盒子用户：
你们好，感谢各位对安卓多玩我的世界盒子一直以来的支持，自盒子上线以来，盒子一直陪伴着大家度过了无数的欢乐日子。
由于公司平台业务调整，以及技术支持的问题，我们怀着万分遗憾的心情宣布：
《多玩我的世界盒子安卓版》将于2020年10月15日全面关闭服务。届时，所有页面都将不可访问。
①您的资源作品（地图、皮肤、add、材质、MOD）建议在此期间自行下载备份。
②8月份开始至今新获得勋章的用户，待YOTOK后续勋章系统完善后将同步到YOTOK。
最后，盒子运营团队全体再次向一路支持盒子的盒饭们致以最深的歉意。
2020年10月9日
盒子运营团队
IT之家获悉，多玩我的世界盒子是我的世界MC手机版辅助工具，提供我的世界手机版地图存档下载，我的世界手机版作弊修改器等，支持一键修改、无限物品、地图大全、游戏插件、地图管理、一键换肤等。