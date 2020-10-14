腾讯云滨海 5G 边缘计算中心启用：支持快速部署和交付

10 月 14 日晚间消息，腾讯云宣布首个 5G 边缘计算中心正式启用。该中心的部署旨在解决长期困扰实时高清音视频、智慧社区、智慧医疗、工业互联网等场景下算力不足和网络时延等问题。

虽然 5G 具有大带宽、低时延等特性，但由于传输网网络资源有限，随着海量设备的加入，海量数据在边缘增长，网络拥塞、传输速率和时延性能下降等问题难以避免。边缘计算可通过在网络边缘就近提供数据和计算服务，将大幅减少数据处理和服务交付的时延。满足垂直行业对网络大流量、低时延以及安全与隐私保护等方面的需求，提升网络数据处理效率。

此次，腾讯云在滨海正式开放的 5G 边缘计算中心通过打通硬件、网络、平台、应用各个层级的边缘计算产品，融合腾讯云在 5G、边缘计算、物联网、安全等领域的多项技术。从内部构造看，该中心包括三层结构：以可以快速部署的 Mini T-block 为载体，配合星星海服务器等自研设备形成硬件层，在其上面部署腾讯边缘计算基础设施 ECM 和 5G 网络接入平台，集成保障边缘计算稳定性的智慧维护与网络安全能力，应用层部署腾讯边缘计算业务，打造了完整的 5G 边缘计算解决方案。

作为腾讯云边缘计算技术的重要硬件载体之一，Mini T-block 通过标准化、模块化的产品形式，类似 U 盘一样 “即插即用”的闪电式交付模式，有效满足了边缘计算快速部署的需求。此外，通过腾讯云物联网开发平台 IoT Explorer 对 Mini T-block 的智能化改造，滨海 5G 边缘计算中心可以实现自动化环境管理、在线感知及异常告警，降低人工运维工作量及设备异常风险。用户只需要借助腾讯连连小程序就可以远程实现对中心内部的各种信息的接收和处理。未来，腾讯云还将发布的室外一体柜，将是一个比 Mini T-block 颗粒度更小，交付更快，部署更灵活的数据中心产品，进一步满足企业对边缘计算及私有云的需求。

在 IaaS 层，边缘计算机器 ECM 可将计算能力部署到靠近用户和数据生产源头的云边缘节点，提供低时延、高可用、低成本的边缘计算服务。同时，边缘计算机器 ECM 采用跟腾讯云中心云同源的技术方案，无缝支持边缘和中心的云边协同；物联网边缘计算平台 IECP 能够快速地将腾讯云存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至距离 IoT 设备最近的 AIoT 网关上，为客户构建边缘计算应用提供支撑和 AI 底座能力；边缘接入与加速平台 TSEC 与运营商网络协同则可以实现 5G 边缘流量接入、QoS / 切片网路加速能力、安全接入、5G LAN 行业通信能力等。

据腾讯云介绍，在 5G 边缘计算中心的支持下，通过接入腾讯云云游戏解决方案，企业无需适配复杂的软硬件平台即可多端部署，快速上线云游戏。同时，以腾讯先游 App 为代表的云游戏平台为用户提供了随时随地，一键畅玩的游戏方式。用户无论在手机、PC 还是 OTT 设备上，无需下载安装游戏，即可获得低延迟高画质的 3A 级游戏体验；依托 Mini T-block 的视频云边缘接入点，4K 直播整体业务延迟将缩短到 200ms 以内，超高清视频直播将全面普及。此外，由于没有了算力和网络时延的掣肘，一些工业场景下的巡逻机器人、远程医疗、AR/VR 等应用也将全面落地。

除了滨海 5G 边缘计算中心，在 9 月 11 日腾讯全球数字生态大会上，腾讯云宣布今年年底预计将完成近 300 个边缘计算节点的建设。