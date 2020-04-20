腾讯云推出自研光传输设备 TPC-4 平台，采用 7nm DSP 芯片的单载波 400G 方案

IT之家4月20日消息 腾讯云宣布推出自研光传输设备TPC-4平台（Transponder platform chassis），官方表示，能够有效提升数据中心之间的互联效率，同时降低传输设备和带宽的整体成本，为云上客户提供更高性价比的跨数据中心部署方案。

▲腾讯云官方图

据IT之家了解，跨数据中心互联的技术原理与打电话类似，语音通过电话机转化成数字信号通过电话线路传递到对端，经由电话机再转化成语音实现通话。一个数据中心的交换机或者路由器将数据传递给光传输设备，数据包的数字信号经过光传输设备中的转成调制好的光信号并使之进入光纤，到达对端再还原成数字信号，并传递给另一座数据中心中的IP设备，进而实现数据中心之间的数据交互。其中，光传输设备是决定互联效率和成本的关键一环。

在设计上，设备所有业务板卡和功能板卡统一设计为现场可替换模块，电层板卡在线路口和客户接口均采用可插拔模块设计，实现最大程度的“随增长而付费(pay-as-you-grow)”的部署模式，降低运维难度。

在成本上，TPC-4采用基于最新一代低功耗7nm DSP（数字处理芯片）芯片的单载波400G方案，满配4块板卡提供3.2T的带宽传送能力，将使得需要购买的设备和使用的光纤数量相对于100G的单波长速率减少4倍，相对于200G单波速率减少2倍，整体成本会大大降低。同时由于采用低功耗技术，TPC-4目前能做到每100G带宽功耗小于20W，实现绿色节能的数据中心的目标。

目前，腾讯云自研光传输设备已经在腾讯云全球的云计算数据中心中开始部署。