诺基亚将数据迁至谷歌云，放弃低效服务设备

据报道，诺基亚今日宣布，已与谷歌签署一项为期五年的协议，将其IT基础设施迁移到谷歌云（Google Cloud）上。对于谷歌而言，这标志着其云服务又赢得一家主要企业的支持。

诺基亚全球IT基础设施副总裁拉维 · 帕玛萨德（Ravi Parmasad）在接受媒体采访时表示，诺基亚将放弃其在大约 12 个国家的低效率数据中心和服务器。这些数据中心和服务器是通过各种收购积累起来的，包括自主拥有和租赁的。

诺基亚和谷歌拒绝透露这笔交易的财务条款。

帕玛萨德称：“每隔几年，你就必须去投资所有这些硬件。如今，我们可以打破这种循环。”

作为曾经的手机生产巨头，诺基亚如今专注于为下一代 5G 无线服务建造网络设备。目前，诺基亚正与爱立信和华为争夺全球 5G 市场份额。

谷歌云销售总裁罗布 · 恩斯林（Rob Enslin）对此表示：“我们正在电信领域取得重大进展。”最近，谷歌与沃达丰等运营商达成了云合作协议。

此外，谷歌近期还与雷诺（Renault）达成了多年协议，为其存储制造数据。这也是谷歌在法国的第一笔重大工业云交易。

与此同时，谷歌的业务范围已超越搜索和广告市场，成为最大的互联网基础设施提供商之一。