诺基亚获得台湾中华电信 5G Small Cell 合同

据外媒报道，诺基亚最近获得了台湾中华电信的 5GSmall Cell 合同。此前，诺基亚已经收获了台湾大哥大和亚太电信的 5G 合同，并且在今年早些时候与中华电信签订了一份 5G RAN 合同。

据悉，中华电信同时也在使用来自爱立信的 RAN 设备，并选择这家瑞典设备供应商作为其 5G 核心网设备的独家供应商。不过，如今这家台湾运营商选择了诺基亚为其提供 5G NSA Small Cell 解决方案 -- 利用 AirScale indoor Radio（ASiR）来提升室内覆盖和容量，利用 AirScale micro RRH 来建设室外和城市地区的热点。

诺基亚表示，其部署工作已经开始，大约 140 个 5G Small Cell 已经到位。虽然没有明确说明未来部署的范围和时间，但此次部署显然将对中华电信现有的 2500 个 4G Small Cell 形成补充。

“我们是诺基亚 4G Small Cell 产品组合的现有客户，并且我们毫不犹豫地采用了他们的 5G 产品用于第一波部署。”中华电信移动业务部门总裁 Max Chen 博士说到。

媒体报道称，诺基亚与台湾大哥大的合同价值估算高达 4 亿欧元（4.496 亿美元），诺基亚将向其提供 5G RAN、核心网和 IMS 解决方案。而亚太电信的合同则涵盖 5G RAN 和核心网，不过合同价值并未披露。