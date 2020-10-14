售价 749 美元，一加 8T 手机海外正式发布：骁龙 865，120Hz 屏幕，65W 快充

IT之家10月14日消息 外媒The Verge报道，一加科技正式发布了OnePlus 8T手机。正如之前曝光的那样，新手机采用全新的65W快充技术和120Hz显示屏。在发布新手机的同时，OnePlus还发布了一副全新的45.99美元的真无线耳机，名为OnePlus Buds Z。

OnePlus 8T主要有两种型号：8GB内存+128GB存储、12GB内存+256GB存储。在美国，你只能以749美元（约合人民币5029元）的价格购买更高规格的型号，而在欧洲，这两种型号将分别以599欧元/549英镑（约合人民币4733元）和699欧元/649英镑（约合人民币5523元）的价格出售。在美国，一加8T将从10月23日开始销售，而在欧洲地区，它们将于10月20日开始销售。

OnePlus 8T配备了一加最新的Warp Charge 65技术。正如OnePlus在上个月宣布的那样，65W充电技术能够在15分钟内将OnePlus 8T内置4500mAh电池充到接近58%的电量，39分钟就能充满电。

IT之家获悉，OnePlus 8T搭载骁龙865处理器，手机支持sub-6GHz 5G，但没有mmWave毫米波。此外，该机还配备了屏内指纹传感器，开箱即搭载基于Android 11的OxygenOS 11系统。

在摄像头方面，OnePlus 8T背面配备四镜头相机：一个4800万像素的主传感器；一个1600万像素的超广角，视场角为123度；一个500万像素的微距镜头，以及一个200万像素的单色传感器，帮助拍摄黑白照片。这是不寻常的选择，但它们都包含在标准的矩形相机模块内。手机前置1600万像素的打孔屏摄像头。