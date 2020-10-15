消息称苹果 AirPods Studio 推迟上市，AirTags 下月上市

IT之家 10 月 15 日消息 两款即将上市的苹果配件的上市时间可能发生了变化，据从苹果内部泄露出来的信息，AirTags 物品追踪器将提前上市，但 AirPods Studio 耳机将延迟上市。

多产的苹果泄密者乔恩 - 普罗瑟（Jon Prosser）通过 Twitter 称，“AirPods Studio 的生产出现了重大障碍”。据称，虽然这款高端耳机仍然有可能在 11 月发布，并在 12 月发货，但也很有推迟到 2021 年 3 月上市。

根据之前的爆料，AirPods Studio 将是苹果品牌下销售的第一款耳罩式耳机，会提供诸多 AirPods 技术，其设计更让人联想到 Beats 的耳机系列。

Prosser 之前透露的消息显示，苹果在生产上遇到了问题，并表示这些产品可能要到 11 月才会面世。

Prosser 还表示，AirTags 已经提前了几个月，显然是为了填补 AirPods Studio 留下的空白。这样一来，该配件推出的时间就相当近了。“目前，它们正按计划与 iOS 14.3 一起推出（iOS 14.3 将包含为 AirTags 启用的功能），iOS 14.3 应该是下个月。”Prosser 在 Twitter 上写道。此前有消息显示，这些配件可能要到明年 3 月份才会推出。

IT之家了解到，AirTags 是苹果版本的物品追踪标签，将这些小玩意儿中的一个贴在钥匙链或钱包上，如果 iPhone 被放错了地方，就可以追踪到设备。