亚马逊 Prime Day 在即，员工称规定长时间休息将受罚

据报道，本周三提交给法庭的一份文件显示，亚马逊公司仓库工人声称，公司恢复了一项政策，追踪工人的工作效率，而这项政策有可能让工人面临更大的新冠病毒感染风险。

今年 6 月，三名亚马逊仓库员工对公司提起诉讼，称公司将工作效率置于工人安全之上，让工作场所成为了 “危险的地方”。这几名员工在最新的一份文件中表示，今年 10 月 7 日，亚马逊恢复了所谓的 “速率”和 “任务时间”政策，尽管此前该公司曾声称，出于疫情的考虑，他们暂时将不会执行这些政策。

亚马逊会记录工人每天的休息次数，将其作为衡量工人工作效率的标准。如果工人休息时间过长，内部系统将会记录并发出警告，之后可能导致员工被解雇。

亚马逊发言人在一份声明中表示，公司的业绩预期会确保工人有更多的时间对工作场所进行消毒，并清洁自己的双手，在需要的时候，他们还会组织员工练习如何保持足够的社交距离。这位发言人表示：“我们已经恢复了部分工作流程，在这个流程中，有一部分员工（平均不到 5%）可能会因为业绩出现极端异常而接受辅导，从而提升工作效率。”

此前亚马逊曾在法庭文件中表示，他们不会因为员工未达到生产率定额而对其进行惩罚。亚马逊表示，今年 3 月份，公司 “已经停止向员工提供生产率反馈，并停止实施与低生产率有关的任何纪律，并在 4 月份无限期延长了该政策”。

今年亚马逊的销售旺季预计将比往年更加繁忙，Prime Day 会员日将与假日购物季相继到来。销售旺季通常指的是黑色星期五之前到圣诞节的一周，在这段时间中，所有仓库员工都需要满负荷工作，并且需要加班。