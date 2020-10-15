Mycons 让苹果用户创建和购买 iOS14 自定义图标变得更容易

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，Apple Store 今天上架了一款名为 Mycons 的新应用程序，投身进近日风靡全球的 iOS14 主屏幕定制热潮，用户可以更容易更快速地创建自己的定制图标，以及购买商店预制的设计师图标和壁纸包。

Mycons

随着 9 月中旬 iOS 14 的发布，数百万用户开始利用 iOS 小工具等新功能来定制他们的 iPhone 主屏幕。用户还发现了如何使用苹果的快捷方式为他们喜爱的应用程序创建自定义图标。

因此，在 iOS 14 发布后的几天或几周内，主屏幕定制应用程序就登上了 App Store 的榜首。

但大多数新出的定制应用程序更侧重于让你自己创建 iOS14 小组件，帮助用户设计图标的还非常少。目前一些应用程序已经进行了业务重组以满足客户对图标的需求，比如 Launcher，有的已推出付费图标商店，比如 Brass。

不过，Mycons 应用可提供图标定制工具和购买图标两种方式！

你可以在 “Icon Studio”板块自行创建图标，它免费提供一些基础功能，但也可以一次性花费 9.9 美元解锁全部功能。可供选择的有渐变色，实色和照片作为图标背景，色彩方面有一整个色谱，还可以根据自己喜好调整阴影。除了颜色，上面还有一个包含成千上万图标的数据库。同时也可以创建一整套自定义图标，选择 “启用批量导出”，对所有图标应用一个背景，保存进相册。

如果你自己不想费那个劲，Mycons 也提供组合包可供购买。这些图标价格从 7.99 美元到 9.99 美元不等，还包含一套壁纸来搭配自定义图标，还有多种颜色和样式可供选择。

其中，设计师也包括程序开发丹尼尔 · 麦卡锡本人，他表示：“希望通过免费让用户体验到一些基本设计功能，在体验觉得不错的情况下再付出少量的花费来使自己的 iPhone 变的更好看。”

同时这个应用也为设计师提供了展示的平台，他们可以在自己的作品下添加个人主页或社交媒体账号，通过这种方式，Mycons 应用商店就能成为他们的 “秀场”，由此来拓展自己的业务。