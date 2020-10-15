苹果 iPhone 12 正式步入 5G 时代，但影响力已不如当年

苹果公司的 5G 产品阵容已经到来。该公司在周二的秋季新品发布会中推出了四款配备 5G 的新款 iPhone，包括 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini。

虽然在苹果公司发布新款 iPhone 之前，谣言、涉嫌 “剧透”和无休止的猜测从来都没有断过，但谷歌趋势数据表明，苹果发布 iPhone 12 已经不再像以前那样引起轰动。从全球搜索 “ iPhone”一词的兴趣来看，iPhone 12 的发布未能像前几款机型一样引起广泛关注，这可能是受到了新冠疫情的经济影响。

投行 Piper Sandler 在发布会之前也曾表示，用户对 iPhone 12 升级的兴趣已经比去年 12 月时的水平减少了一半以上。

Piper Sandler 表示，虽然去年年底进行调查时，有 23% 的现有 iPhone 用户计划升级到 iPhone 12，但最新的调查显示，只有 10% 的用户仍然计划这样做。

此外，新旗舰产品的发布并没有推高苹果公司的股价。截至周二收盘，该公司股价下跌 2.65%，报 121.1 美元，盘中跌幅一度达到 3.6%，市值 2.07 万亿美元。