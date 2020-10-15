大疆手持稳定器 RS 2/RSC 2 发布：4999 元 / 2699 元

IT之家 10 月 15 日消息 DJI 大疆创新今天正式发布专为单反及微单相机打造的手持云台 DJI RS 2 及 DJI RSC 2。即日起，DJI RS 2 和 DJI RSC 2 在中国大陆地区现货发售。

DJI RS 2 采用碳纤维轴臂，更轻的机身可承载更重的相机镜头组合，新增 1.4 英寸彩色触摸屏、泰山增稳算法、超级增稳模式及专业配件。DJI RSC 2 采用全新可折叠设计，具备更强劲的电机性能，新增 1 英寸调参屏、泰山增稳算法及快速折叠拍摄模式，兼得出色性能和便携机身。

DJI RS 2 标配手提转接件，机身仅重 1.3 千克，负载重量达 4.5 千克，BG30 电池手柄续航时间长达 12 小时，支持 24W 快充，15 分钟即可带来 2 小时续航；体积及重量大大缩减，同时自带充电口，脱离机身也能单独充电。

在跟焦系统方面，DJI RS 2 新增前置拨轮，指尖轻拨即可调整对焦点；加装跟焦轮及跟焦电机后可组成双跟焦系统，实现同时控制对焦点和镜头焦距，提升拍摄效率。用户还可借助 3D 跟焦系统实现自动对焦，它利用红外测距传感器测量目标与相机之间的距离，在手动对焦镜头上也能实现自动对焦，即使在暗光环境下，跟焦照样又快又准。

DJI RSC 2 负载重量提升至 3 千克，采用业界首创的可折叠设计。DJI RSC 2 配备双层快拆板兼容曼富图和阿卡两种主流接口标准。用户轻点一下即可切换至竖拍模式，拍出更专业的竖版视频，在社交平台分享高质量作品。DJI RSC 2 还支持双手持配件、手柄延长脚架等多种配件，带来丰富扩展及创作空间。此外，DJI RSC 2 支持 18W 快充，充电时间更短，最长续航时间提升至 14 小时。

IT之家了解到，DJI RS 2 售价 4999 元，DJI RSC 2 售价 2699 元，即日起开售。