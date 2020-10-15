全球首款！豪威推出大光学格式的 1.0 微米 6400 万像素图像传感器

IT之家 10 月 15 日消息 今日，豪威科技宣布推出全球首款大光学格式的 1.0 微米 6400 万像素图像传感器。

IT之家了解到，豪威科技发布了 OV64A 图像传感器。据介绍，这款传感器提供 6400 万像素分辨率，在同类产品中具有最大的 1.0 微米像素以及 1 / 1.34 英寸光学格式。其大型光学元件和高分辨率为高端智能手机中的广角和超广角主摄像头提供了良好的弱光性能。

▲ 图源：豪威科技，下同

此外，OV64A 具有三次曝光、四合一 HDR、片上组合和色调映射功能，还提供二次和三次曝光的交错式 HDR 定时选项。

OV64A 采用豪威科技的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术，集成了片上四合一彩色滤光片阵列和硬件像素还原算法，可实时提供高质量的 6400 万像素 Bayer 输出或 8K 视频。在弱光条件下，这款传感器可使用近像素合并功能以四倍的灵敏度输出 1600 万像素图像用于 4K / 2K 视频，并达到 2.0 微米等效性能，供预览和视频使用。

OV64A 的输出格式包括：6400 万像素（15 帧 / 秒），1600 万像素（60 帧 / 秒，四合一像素合并），4K / 2K 视频（120 帧 / 秒，并具有电子图像稳定所需的额外像素）。这款传感器还支持 30 帧 / 秒的 8K 视频、240 帧 / 秒的 1080p 视频和 480 帧 / 秒的 720p 视频。其他功能包括 CPHY 和 DPHY 接口，以及用于实现快速自动对焦的四合一半屏蔽相位检测。