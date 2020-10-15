中消协通报高德地图：导航错误致青城山景区道路拥堵

IT之家10月15日消息 中国消协10月15日发布的国庆节消费维权报告指出，青城山都江堰景区频繁接到游客反映，使用“高德地图”导航至青城山景区定位错误，将前往青城山前山游客导航至已封闭多年区域，造成严重交通拥堵，给游客和景区管理造成极大困扰。“高德地图”对青城山景区的错误导航问题已存在多年，景区多次与“高德地图”方联系，要求对青城山前山景区导航路线进行修改优化，但均未果。今年国庆黄金周对景区周边交通状况造成严重拥堵。

IT之家此前报道，针对近日四川青城山景区指出的导航错误一事，高德地图10月5日官方微博表示，目前，青城山景区的高德导航到达点已经从售票处优化到停车场，大家可以放心使用高德地图导航前往青城山。到达景区停车场后，游客可以选择步行或者乘坐景区游览车前往售票处。并且复盘此次问题出现的原因，称会时刻接受社会监督，不断优化服务。

IT之家了解到，10 月 4 日，四川青城山 - 都江堰景区官方发文称，近来景区频繁接到游客反映，使用高德地图导航至青城山景区定位错误，将前往青城前山游客导航至已封闭多年的区域，造成严重交通拥堵，给游客和景区管理造成了极大的困扰。

同时该景区指出，高德地图对青城山景区的错误导航问题已存在多年，景区多次联系要求对导航路线进行修改优化，但均未果。

高德地图当日对此回应称，“目前青城山景区的导航到达点已经从售票处优化至停车场处，大家可以放心使用导航前往。感谢大家的监督和反馈，我们会不断改进，为大家提供更好的导航服务。”

《青城山都江堰景区回应：高德地图已修正导航问题》