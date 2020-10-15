Zoom 推出最强数据加密与新活动平台

据报道，Zoom 公司表示将按照此前的承诺推出端对端加密功能，确保用户会议的安全。此外，该公司还宣布将推出一系列新产品，力求让用户不再需要担心安全问题，从而保持公司的高增长。

本周三，总部位于加州圣何塞的 Zoom 表示，端对端加密是当前最强的数据安全标准，从下周开始，这一加密技术将向所有免费和付费用户提供，用户可以按照需求选择是否启用。

Zoom 还推出了一个名为 OnZoom 的活动平台，用户可以在这个平台上举办免费、付费或募捐活动，该平台还集成了付费系统，其公开测试版本已经于本周三开始向部分用户开放。

自 COVID-19 疫情爆发以来，视频会议服务提供商 Zoom 就一直是疫情期间增长速度最快的企业之一。疫情在全球各地迫使大量人群在家中工作或学习，于是在疫情期间 Zoom 新增了大量用户。每天有超过 3 亿用户使用 Zoom 与同事、社区和亲人保持联系。该公司此前表示，上季度其收入大涨 355%，至 6.635 亿美元，这已经是其第二个季度实现三位数的销售额增长。超大的销售增长也推动了公司的股价，今年以来 Zoom 股价已经上涨 7 倍有余，市值超过了 1470 亿美元。纽约时间本周三下午 1：17，该公司股价下跌 3%，至 503.41 美元。

Zoom 的竞争对手包括微软和思科等公司，此前该公司还发布了一些新工具，帮助软件开发人员更好地将 Zoom 集成到他们的产品中。Zoom 公司表示，有超过 25 个发布伙伴加入了这项工作。Zoom 还更新了其软件开发工具包，以便更好地让其他企业将 Zoom 整合到自己的应用程序中。