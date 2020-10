【IT之家评测室】120Hz 直屏轻薄旗舰，一加 8T 体验评测

不出意料的,一加在今年秋季并没有发布惯例的 Pro 新品,而是选择继续打磨小尺寸的 T 系列。8T 由 8 上的曲面屏改成了直屏,算是一个常规的迭代升级款,配色方面则延续了 7T 上经典的银色和 8 系列的青色,只不过材质有所不同。值得注意的是,一加 8T 这次 8+128GB 版本 3399 元,12+256GB 版本 3699 元。IT之家第一时间拿到了青域配色的高配版,新款一加 8T 的体验究竟如何呢?赶紧跟着我一起看看吧。

外观与设计

一加 8T 的包装延续了长条形的红色 “香烟 “风格,包装内的布局和配件变化不大。

线材接口由之前的 A to C 改成了 C to C,电源适配器的最大输出功率也增加到了 65W,造型更加圆润,同时还兼容 45W 的 PD 协议,也就是说只要你有一根支持 PD 输出的数据线,这款充电器可以为任何数码产品进行快充,手机、Switch、平板都不在话下。在IT之家的实测中,一加 8T 在 15 分钟充入 63%,30 分钟充入 86%,42 分钟完全充满,对于一款只有 8.4mm 厚的手机来说,这个水平我觉得很可了。

接着我们来看手机,一加 8T 依旧主打轻薄的机身设计,重量只有 188g,厚度则是 8.4mm,虽然相比一加 8 略有增加,但电池也由 4300mAh 提升到了 4500mAh,单就上手的感受而言,8g 的变化并不会让我这个一加 8 用户感觉到明显的增重。只是机身变得更宽了,握起来大了一圈,好像又回到了在用一加 7 Pro 的日子。

一加宣称,为了照顾喜欢镜面玻璃的用户,他们这次在青域配色上采用了一种特殊的玻璃材质,并称其为 “漫反射纹理”,它可以有效避免沾染指纹的情况,实际用起来也确实如此,在大部分手掌干燥的情况下,真的不太看的出指纹的痕迹,手汗严重的话,刚接触时不可避免会有,不过马上就会消失,对裸奔党来说,再也不用担心摸一会手机就感觉脏脏的了。

而我个人觉得,之所以将青域做成亮面玻璃,是因为能让颜色看起来更加的通透,换句话说就是青域比青空看起来更正,一加 8 的青空被调侃称初音绿,就是因为其绿中带蓝,青域也是如此,但在不同色温的光线下还会稍微变黄,又是另一番感觉。

对比 8 来看,一加 8T 造型上最大的不同就是后置镜头模组由单列改成了双列,其实这个造型在主流的安卓手机里算是好看的,一加没有用过多的线条和文字去修饰,但边缘做成了和机身统一的圆角,所以视觉上比较统一。只是放弃了居中的镜头后,再用两个 Logo 似乎没什么必要。

侧边中框的材质和开孔布局上,一加 8T 和上一代完全一样,这里就不再强调了。不过正面,一加 8T 采用了一块 6.55 英寸的 AMOLED 柔性挖孔直面屏,在曲屏当道的今天显得有些特别。直屏最大的好处是不易误触,而最大的遗憾就是物理黑边要明显一些,不过一加 8T 的黑边控制得较为合理,不会有突兀感。

在屏幕本身的参数方面,一加 8T 直接用上了 Pro 级别的待遇,120Hz 刷新率,240Hz 触控采样率,JNCD 均值进一步缩小到了 0.3 附近,支持 HDR10 + 认证,峰值亮度高达 1100nit,每块屏幕都进行了出厂校色,确保出色的屏幕色准和色彩显示效果,不过分辨率没有提升到 2K,还是 20:9 比例的 1080P,应该是考虑到续航的问题。对大多用户而言,2K分辨率带来的细腻度提升主要还是在浏览图片和高分辨率视频时,但相应的,续航就会付出代价。一加内置的多种色彩预设模式,能够满足用户更多的使用场景。

相信用过一加 8 Pro 的朋友,都能感受到它的屏幕素质。而一加 8T 则是为数极少提供 120Hz 刷新率和高色准的直屏手机,这点比较难得。用过一加 7 Pro 和一加 8 的水水,最大的感受还是,它的屏幕比其他手机更加通透,虽然通透这种感觉很难用图片和视频表达出来,但对比其他手机,就能感受出差距,看的出一加在屏幕调校上花了不少的心思。再加上直屏也不会出现两侧偏色的问题,一加 8T 整体的屏幕素质绝对算得上优秀。

在更新了氢 OS 11 之后,一加 8T 终于支持在状态栏内点击图标开关一键开启和关闭暗色模式了,更高的手动亮度下,亮度拖动条的无级调节也更加顺滑,调亮调暗时亮度递增递减的细节也很贴心,而且这次暗色模式、阅读模式、护眼模式终于统一归纳进了显示设置的二级菜单里,减少了设置成本。前后双光线感应器也让它在不同光源和环境亮度下,能够更好的进行自动亮度调节,这些都是氢 OS 11 在屏幕显示上有所进步的地方。

但我觉得一加在显示方面的细节还是有些欠缺,比如字体大小和显示大小依旧是两个选项菜单,而不是归类在同一个设置和预览页面;

第三方应用开屏页顶部区域会变黑等,这些虽然不会造成使用障碍,但难免会让用户觉得用起来不够爽,希望一加能够尽快调整和解决。

总的来说,一加 8T 在外观设计上还是可圈可点的,槽点不是很多。特别是这次回归亮面背壳后,整机的精致感依旧不俗,虽然后置镜头改成了「麻将」造型,但却属于耐看型,镜头的开孔和纹理都非常有序,不会造成视觉上喧宾夺主的感觉。一加的调色工艺也向来不差,拿出去的辨识度还是很高。我个人更喜欢一加 8 的手感,在我看来一加 8T 更适合对直屏有着偏执追求,且喜欢轻薄的用户。

配置与系统

配置方面,一加 8T 属于常规升级,补齐短板的类型,处理器 / 内存 / 存储规格这些都和 8 一样,顶配依旧是骁龙 865 + 12GB LPDDR4X + 256GB UFS3.1 的组合,屏幕直接用了 8 Pro 上的那块,只不过改成了直屏,电池容量增加到 4500mAh,快充规格升级到了 65W,其他像是 Wi-Fi 6,立体声双扬声器,Haptic 振动马达,三段式情境按键等都一一继承了过来,可以说正在用 7T 和 8 系列的朋友不必考虑升级,它更适合还在用一加 5、6 这类没有高刷机型的老用户升级。

由于一加 8T 出厂预装了全新的氢 OS 11,一些新的特性和功能可以直接体验到。比如息屏时钟里的年轮 AOD,用多种颜色的时间线彩带,展示用户一天内使用手机的频率和时间痕迹,时钟能根据时间的不同移动位置,同时也没有丢掉电量以及关键的信息提醒,我觉得还是蛮有创意的,至于氢 OS 11 发布会上提到的绘影,这版系统中并未找到,暂时没法给大家展示。

还有个细节的地方是,氢 OS 10 点亮屏幕后的锁屏时钟是居中的,氢 OS 11 给移到了左边,但文字面积更大了。

又比如一加特色的禅定模式升级到了 2.0 的版本,不仅 UI 和动画全部重做,还加入了多人禅定模式,可以创建房间或加入别的房间一起禅定,放下手机珍惜眼前的景色。在我看来,禅定模式对需要集中精神不受干扰的做一件事,比如学习,或者某些特殊的场景,比如开会和聚餐的时候,还是很有用的,一加也开放了接听电话和使用相机的权限,不至于彻底切断社交联络。

但这样还不够,毕竟它不像省电模式那样是为了续航的痛点去妥协,限制一些功能性,而是需要用户在主观上心理接受以极少的功能使用手机,很容易造成「教做人」的印象,建议一加后续可以开发一到两个指定应用的宽恕列表,这样用户的选择权和灵活性会强很多,比如专心用手机背单词,看书,健身等。至于多人禅定,不同手机品牌的用户如何一起使用,也是一加需要考虑的问题。

一些内置的系统应用,UI 上统一采用了下沉式设计,比如相册、天气、便签、计算器等;这样在单手握持手机的时候,手指能够更加轻松的操作,还加入了一些便于单手操作的手势,比如计算器页面支持下滑查看历史结果;相册内支持左右滑动空白区域切换页面等,对操作便利性有一定的提升。但也还是不够的,为什么?因为逻辑性不够彻底。

一加原本的相册二级菜单(左)水水眼中贯彻下沉设计的二级菜单(右)

就拿相册来举例,既然是照顾单手的操作性,采用了界面下沉式设计和快捷手势,那这套视觉和交互逻辑就应该贯穿相册的所有页面,但是当我们点开一个相册的时候,照片缩略图又变成了全屏显示,而不是下沉式设计,最上面两排的预览图单手明显是够不到的,也没有类似下拉手势的操作可以让你够到。如果是我,就会在点开一个相册后,上半部分默认显示第一张图的大图,而下半部才是缩略图,你可以选择点击和滑动去预览,切换其他图片。

性能与影像

那上面我也说了,一加 8T 依旧采用的是高通骁龙 865 处理器,所以性能和跑分方面,和 8 属于同一水平,这里就不再进行跑分测试了,我们直接用最近很火的新一代测试软件「原神」来看看它的性能表现吧。

大家都知道原神是非常考验手机 CPU 性能的,目前手机平台最好的 CPU 都不能稳定在 60 帧,不管是哪个平台。不过,一加对 CPU 性能的调度向来比较激进,在设置中开启 60 帧,全特效开到高,关闭动态模糊后进行游戏,无论是野外打丘丘人,还是在副本中打史莱姆,一加 8T 都可以保持 54 帧的平均帧数。只可惜水水没有尊贵的五星聚怪角色温迪(其实是一个五星都没的非酋),无法体验聚怪放大的效果如何。

再来看专业测试软件的帧数分布图,整体的帧数也是比较稳定的,出现波动的地方一般都是切换到菜单页面,或者怪物非常多的时候放技能,最低帧数大概也都在 43 帧以上。

30 分钟游戏后,一加 8T 耗电 16%,无论是性能和耗电都属于正常的旗舰水准。

相机方面,一加这次采用了四颗镜头,分别是 4800W 像素的索尼 IMX586 主摄,1600W 像素的 123 度超广角镜头、500W 像素微距镜头以及 200W 像素黑白镜头,主镜头支持光学防抖,可以满足用户全场景的拍摄需求。具体的样张表现我们直接来看样张。

主摄(阴天)

主摄(2X 光学变焦,阴天)

逆光 HDR(阴天)

主摄(阴天)

室内(2X 光学变焦)

室内强光

室内(多光源复杂场景)

室内(3X 变焦,多光源复杂场景)

主摄(夜景模式)

主摄(夜景模式,全屏比例)

主摄(夜景模式,复杂强光源)

主摄(夜景模式,复杂强光源,3X 变焦)

总结

以上说了这么多,都要建立在一个前提上,那就是价格。开头我们就提到了,一加 8T 的价格是比较给力的,也是常规升级产品非常合理的定价。一加 8T 的最大优势,还是它在 3000-4000 价位段,非常罕见的提供了一块 120Hz 高刷,1100nit 亮度,DisplayMate 评级 A + 的三星 AMOELD 直屏;而且 4500mAh 的电池容量和 65W 的快充也终于找到了一个兼顾续航和充电的平衡甜蜜点;最重要的是,以上这些特性,都是在 188g 的机身重量和 8.4mm 的厚度内实现的,说它是小钢炮没什么问题。如果你心水它的颜值,那一加8T是一个不错的选择。