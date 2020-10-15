美国宇航局授予 SpaceX 一份价值 5300 万美元的合同

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国宇航局（NASA）授予美国太空探索技术公司 SpaceX 一份价值 5300 万美元的合同。

10 月 14 日，NASA 宣布了第五轮 Tipping Point 招标结果，并宣布向 14 家公司发放总计超过 3.7 亿美元的奖金。

在这 3.7 亿美元中，大部分（约 1.76 亿美元）被发放给洛克希德 · 马丁公司和联合发射联盟，剩下约 1.89 亿美元被发放给剩下的 12 家公司，其中 SpaceX 获得 5300 万美元。

据悉，SpaceX 获得的 5300 万美元奖金，将用于演示该公司的 “星际飞船”运载火箭平台运行的核心——一项关键的空中燃料补给技术。

SpaceX 的星际飞船是人类历史上最大规模的载人飞船，可以乘坐一百人，它将是运送乘客到月球、火星以及更远地方的关键运输工具。与 “猎鹰 9 号”火箭一样，星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。

目前，SpaceX 正在其位于德克萨斯州博卡奇卡的工厂中开发星际飞船，它将取代该公司现有的发射工具。

据悉，该公司最终希望用星际飞船来取代它的 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭，但目前星际飞船仍处于早期研发阶段，而 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭已经进行过多次飞行测试。

SpaceX 已经建造了几艘星际飞船原型，来进行飞行和低温压力测试。据悉，该公司最新的星际飞船原型 SN8 将在未来几周内完成静态点火测试。