刘作虎：一加未来将拓宽产品线，做 “大”产品线、渠道和周边生态

10 月 15 日，一加手机在北京 751D·PARK 79 罐举办新品发布会，正式对外发布一加 8T 手机。发布会上，一加 CEO 兼创始人刘作虎称，中国手机行业正在经历一次 “黑天鹅”之仗，面对挑战一加坚信好产品自然有好市场。未来一加将在做好精品的基础上，朝着产品线、渠道和周边生态三个方向做 “大”。

近年来，全球消费者对高端机型的接受程度越来越高，高端化成为了行业的趋势，竞争也愈来愈激烈。面对 2020 年剧烈变化的行业环境，刘作虎在发布会上分享了几组数据：权威调研机构 Counterpoint 报告显示，在全球第三大的智能手机市场印度，一加作为一个成立仅七年的品牌，多次在高端市场上超越苹果和三星；在西欧高端市场，一加排到了前三，仅次于苹果、三星；在国内市场，今年 4 月份发布的一加 8 系列从发布到 10 月，一加 8 Pro 稳居京东 5000-5999 高端 5G 安卓手机的销量冠军。

在 2020 年的 BrandZ 中国品牌出海 50 强榜单中，一加排名第 8，连续四年排名上升，是入选榜单中最年轻的手机品牌。刘作虎表示：“过去七年，一加已经向外界证明了我们做精品的能力，那么在未来，一加将在做好精品的基础上，着力于产品线，渠道，周边生态三个方向，做强做大。”

今年 7 月，一加在印度和欧洲发布了中端价位的一加 Nord One，正式拓宽了一加的产品线。未来，一加表示将推出更多的产品线。在渠道方面，今年以来一加国内线下门店实现高速增长，截至目前已覆盖了 30 个省、110 个城市，合作线下门店数量增长率达到了 140%。刘作虎表示，为了让更多用户方便地体验到一加的产品，未来还会持续在渠道和售后方面发力。

对于智能生态体验的理解，刘作虎认为无缝连接是关键，即家庭场景、个人穿戴、以及第三方智能终端处于全部打通的状态。要实现最好的智能生态体验，需要各行业多个品牌协力完成，在生态链上各司其职，一加可以通过智能手机、穿戴设备和家庭生活场景的周边，做好场景之间的连接和打通。