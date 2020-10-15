美团大学成立一周年，未来一年将认证 10 万数字化人才

10 月 15 日晚间消息，“百万商户成长，千万职人进阶”美团大学一周年活动今日举办，美团联合创始人、美团大学校长穆荣均发表 “让每一位生活服务从业者与数字时代通行”主题演讲，他表示，服务业数字化是经济内循环的重要推动力，服务业是中国经济发展的重要引擎，服务消费是中国内需增长的重要引擎，数字化是服务业高质量发展的重要引擎。

在穆荣均看来，目前服务业数字化主要在需求侧，但仍不充分，而供给侧数字化才刚刚开始，服务业不仅面临着数字化需求迫切和数字化人才短缺的主要矛盾，也缺少数字化人才的相应标准、认证与培养体系。

他提出了未来一年美团大学四个工作方向和相应目标。其一，提升职业技能，牵手 100 个行业合作伙伴推动培养体系、标准、认证的落地，认证 10 万生活服务业数字运营人才；其二，促进产教融合，联手 100 所院校推广 1+X 证书，建设美团数字生活学院和数字实训基地；其三，助力行业发展，帮助 100 万优质商户实现线上化营收增长；其四，扩大社会就业，与 10 个省份合作共建职业技能提升数字化平台。

美团高级副总裁、到店事业群总裁张川表示，伴随生活服务业的快速发展，每年都会有新职业、新行业的诞生。美团大学的责任是将老板、从业者和教育紧密联系在一起，用数字化的手段帮助从业者终身学习，拥有更好的职业生涯进阶。

活动现场，美团大学联合 20 家生态合作方共同启动开放伙伴计划，并正式发布数字化新职业人才成长体系，覆盖外卖运营师、餐饮运营师、酒店收益管理师、网约配送员等 10 个岗位。来自美团大学的数据显示，过去一年，美团大学总计输出课程 3839 门，累计培训超 1698 万人，覆盖商户 388 万。