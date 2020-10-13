美团发布 AI 智慧门店 MAI Shop：实现 95% 订单无人自动配送

10 月 13 日消息，美团今日在京发布首家 AI 智慧门店 MAI Shop，可实现无人自动分拣、无人配送车自动配送等。目前该智慧门店已在首钢园落地运行。

据美团方面介绍，该门店集成了美团闪购无人微仓和美团无人配送等智能化、自动化能力，可实现用 AI 技术和机器人商店配合商户进行管理，同时配合外卖配送员补充配送运力。

目前，用户可在落地 MAI Shop 的园区通过沿途扫码下单、线上 App 下单及到店自提等方式进行体验。美团方面介绍，用户下单后，系统会进行订单的自主处理，通过自动拣选、AGV 小车配货、打包以及无人配送车配送一系列流程，完成订单的运作，用户只要在相应站点等待无人配送车送达，输入手机收到的验证码，即可取到下单商品。

美团称，美团 MAI Shop 首钢园店已在十一长假的试运营中，可实现 17 分钟平均送达、95% 订单全无人配送完成。

据悉，2016 年 10 月，美团内部成立 W 项目组，开始研发特定场景下无人配送。2017 年 12 月，成立无人配送部，由美团首席科学家夏华夏博士领导，担任无人配送部总经理一职。美团方面介绍，2018 年至今，美团无人配送已经在中国多处完成了包括 B 端、C 端及 B 端到 C 端的完整闭环运营。截至目前，无人配送已在北京、雄安新区等多地落地测试运营。