官方自曝华为 Mate 40 RS 保时捷设计测温版，可测量人体 / 物体温度

IT之家10月15日消息 此前官方宣布，华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点（欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点）。一同发布的还有 FreeBuds Studio 头戴式耳机等。

根据此前爆料，华为 Mate 40 系列包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型，预计将搭载华为的自研芯片麒麟 9000芯片。

现在微博博主@鹏鹏君驾到 消息称，华为Mate40 RS 保时捷设计还有一种细分的测温版，今天通过华为众测温度计App公开。这款型号被定为KUL-AN10，在应用说明中强调可用于测量物体/人体温度，标记测温对象，查看温度记录等等。

也就是说，到目前为止，华为Mate 40全系列除了拥有标准版、Pro版、Pro+版之外，还有保时捷版本的划分，消费者可选择的余地更多。

IT之家获悉，根据温度计应用的描述，用户可以将设备传感器部位对准测温对象，将设备对准50厘米内无遮挡、无热源的空气区域较准一次，测量结果更准确。将设备置于被测对象1-3厘米处，点击“测温”，持稳直至直其振动。也可以使用音量上键或音量下键启动测温。