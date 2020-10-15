Arm Cortex-A 大核 2022 年起仅支持 64 位，中国开发者速迁

10 月 15 日消息，Arm 近日宣布从 2022 年开始，所有面向市场的 Cortex-A 大核都将仅支持 64 位。Arm 及其合作伙伴鼓励中国开发者尽快将其应用程序迁移至 64 位。

相比于 32 位处理器，64 位 CPU 可以处理内存中更大的数据量，满足新的计算密集型工作负载的需求，例如未来的人工智能 （AI）、XR（增强现实和虚拟现实）和高保真移动游戏等体验。

Arm 终端事业部副总裁兼总经理 Paul Williamson 表示：“通过向 64 位的迁移，开发者能够在应用程序上获取更好的安全性和性能，同时也能顺应移动设备预计从 2023 年起仅支持 64 位的趋势。从 2022 年开始，Arm 推出的 Cortex-A 大核都将仅支持 64 位，为开发者设计和部署下一代用户体验节省成本并缩短上市时间。”

目前中国国内市场计划或正在销售的仅支持 32 位的智能手机不到 1%；换言之，现在国内市场上的绝大多数智能手机都是兼容 64 位。市场领先的手机制造商与应用商店也支持向 64 位迁移的计划。

Arm 方面表示，对于大多数开发者而言，迁移至 64 位应用程序的过程并不复杂。通过技术社区，中国开发者可以获取由 Arm 提供的相关转移资源。