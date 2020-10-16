Cruise 获加州当局许可：可在旧金山测试无后备司机的无人驾驶汽车

Cruise 周四获得加利福尼亚州机动车管理局的许可，成为第一家可在无后备司机的情况下在旧金山街头测试无人驾驶汽车的公司，这表明业内竞争正在升温。





Cruise 的多数股权由通用汽车持有，本田汽车和软银集团也是该公司的投资者。Cruise 一直在旧金山测试 180 辆自动驾驶汽车，但需要配上后备司机才行。此次该公司拿到许可意味着，其中 5 辆汽车可以在无后备司机的情况下上路。但就目前而言，还不到期待机器人出租车的时候。公司 CEO 丹 · 安曼（Dan Ammann）表示：“与我们最初拿到的许可相比，现在我们能做的事情多了一些，这算不上很大进展。”

安曼拒绝透露这种测试具体将于何时开始，他表示：“我们不是第一家获此许可的公司，但将是第一家在美国大城市的街道上进行这种测试的公司。”

对 Cruise 来说，这将是该公司向客户收费的重要一步。加利福尼亚州官员表示，任何一家公司都需要拿到单独的许可证，才能开始在该州赚钱。

作为软银投资的一部分内容，当 Cruise 准备好进行商业化运营时，软银有义务额外购买价值 13.5 亿美元的 Cruise 股票。

“这对我们进行商业化运营来说是一种很好的激励。”安曼表示。他补充称，在筹集了超过 70 亿美元资金之后，Cruise 的财务状况 “非常强劲”。据通用汽车公布的一份文件显示，2019 年 Cruise 的亏损达 10 亿美元。

Cruise 第五家在加利福尼亚州获得无人驾驶许可的公司，第一家是谷歌母公司 Alphabet 旗下无人驾驶汽车部门 Waymo，该公司早在 2018 年底就拿到了许可，可使用约 30 多辆时速不超过 65 英里（约合 105 千米）的车辆进行测试。而在今年，软银支持下的 Nuro 也获得了许可，并使用其无人驾驶汽车为新冠肺炎临时医院运送了医疗用品。

最近几个月以来，中国初创企业 AutoX 和亚马逊旗下 Zoox 也都拿到了许可。不过，这四家公司拿到的许可针对的都是更容易进行导航的硅谷城市，而 Cruise 获得的许可则意味着，该公司无人驾驶汽车可以在旧金山街道上以最高每小时 30 英里（约合 48 千米）的速度行驶到任何地方，而且无论白天还是晚上都可进行测试。

在亚利桑那州，当局对无人驾驶汽车的测试则持有更加开放的立场。自 2019 年夏天以来，Waymo 已经选中一批客户开始进行收费测试。这个项目一度由于新冠病毒大流行而暂停，但随后在 10 月重新启动，预计很快就会面向公众开放。

安曼表示，Cruise 正在努力改进其打车应用来为机器人出租车做准备，公司员工可以使用这款应用在旧金山市里免费通行。未来该公司很可能最终会让 Cruise Origin 等电动汽车上路，这款汽车是在 1 月发布的，没有方向盘，也没有踏板。不过，这需要得到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的批准才行。