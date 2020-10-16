名创优品登陆纽交所市值近 70 亿美元，腾讯持股 4.8%

10月15日消息，自有品牌价值零售商名创优品正式登陆纽交所，股票代码“MNSO”，定价20.00美元，高于此前的发行区间上限，总发行 3040万股ADS，名创优品赋予承销商456万 股ADS超额配售权，这意味着名创优品最高募资7亿美元。连同超额配售权发行股份，市值达69.92亿美元。

名创优品是一家全球化创意居家生活用品零售商，从2013年开出第一家门店，到现在遍布全球的4222门店，并成功登陆美国证券市场，名创优品花了7年。

名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富

7年开出4222门店

名创优品成立于2013年，在广州开了第一家门店。此后，名创优品通过合伙人模式、直营模式和代理模式在全球拓展，其中合伙人模式与加盟模式类似。

今年9月24日，名创优品正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO招股书。招股书显示，截至2020年6月30日，名创优品在全球共开有4222家“MINISO”品牌商店，多为合伙人模式，仅129家为直营店；其中国内门店有2533家，海外门店数量为1689家。

财务方面，在2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品分别实现营收93.94亿元、89.79亿元，当期海外营收占比分别为32.3%和32.7%。在IFRS（国际财务报告准则）下，名创优品分别实现年度亏损2.94亿元和2.6亿元。在Non-IFRS下，其经调整后年度净利润应分别为8.69亿元和9.71亿元。

谈到名创优品闯荡零售业的核心竞争力，叶国富强调为“极致的性价比和高频上新”。

因为极致性价比，名创优品又被中国网友戏称为“10元店”。名创优品门店商品价格往往在10几元、20几元左右。目前，名创优品为全球消费者提供超过8000个核心SKU的美好生活用品，涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类。

而名创优品的“高频上新”则主要体现在其“711战略”上。叶国富介绍，以保证产品的快速创新和持续迭代，即每7天上100款新品，100款新品则是从1万个设计方案里面选出来。

腾讯持股4.8%

2018年9月，腾讯、高瓴资本斥资10亿元战略投资名创优品。名创优品招股书显示，IPO前，名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份，高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份。IPO后，叶国富持股为72.5%，有82.2%的投票权；执行副总裁Minxin Li持股为4.6%，有3%的投票权；高瓴资本与腾讯分别持股4.8%，及3.1%的投票权。

名创优品上市敲钟现场，投资方高翎资本、腾讯投资的代表与名创优品创始团队及高管一起敲钟。叶国富表示，感谢高翎和腾讯对名创优品上市给与的指导。

招股书显示，名创优品上市募资在扣除相关发行费用后，约30%的募集资金将用于扩大门店网络、约30%用于投资仓储与物流网络、约20%用于投资数字化运营系统，其他将用于营销活动、购置土地建造办公楼和潜在战略投资等。