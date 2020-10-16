OPPO 与法国电信合作推出 eSIM 智能手表，进一步拓展欧洲市场

10 月 16 日消息，OPPO 宣布与电信运营商 Orange（法国电信）合作推出搭载 eSIM 功能的 OPPO Watch，用户可直接通过 OPPO Watch 实现独立通话和独立上网。通过与法国电信的合作，OPPO 进一步拓展欧洲公开市场和可穿戴设备市场。

自 2020 年 10 月起，OPPO 在欧洲公开市场发售的部分智能手机也将适配法国电信个性化服务，包括两款全新的 5G 智能手机 Reno 4Z 5G 和 Reno 4 Pro 5G，以及一款 OPPO 4G 智能手机 A72。用户在插入法国电信 SIM 卡后，即可通过空中写卡无缝加载 My Orange/Orange et Moi 或 Orange TV 等服务。

截至目前，OPPO 已与包括法国电信、沃达丰、德国电信等在内的欧洲主要运营商建立了合作关系。

OPPO 副总裁、全球销售总裁吴强表示：“OPPO 很高兴有机会与法国电信开展创新合作，一道释放欧洲可穿戴和公开市场的巨大潜力。”

法国电信客户设备与合作伙伴关系执行副总裁卢卡斯先生（Philippe Lucas）表示：“通过法国电信提供的个性化定制，用户无论从法国电信渠道还是在公开市场购买设备时，都可以畅享法国电信的全套服务。OPPO 作为法国电信合作伙伴，满足了欧洲本地市场对功能丰富的新型智能手机和可穿戴设备的迫切需求。”