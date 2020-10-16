富士康欲进军电动汽车市场，目标占据市场 10% 份额

10 月 16 日消息，据国外媒体报道，富士康母公司鸿海精密集团董事长刘扬伟周五表示，公司希望在 2025 至 2027 年间占据电动车市场 10% 市场份额，并已与多家汽车制造商就未来的合作进行了谈判。

作为苹果的主要供应商，现在富士康正在寻求电动汽车、数字医疗和机器人等领域的新增长，以推动其全球投资多元化。

菲亚特汽车公司今年 1 月就表示，计划与富士康成立合资企业，在中国生产电动汽车和开发联网汽车。

刘扬伟表示：“我们希望推动台湾电动汽车产业走向世界。”

富士康承诺建立一个 “开放平台”，为汽车制造商生产关键电动汽车零部件，包括电池和汽车联网服务。

刘扬伟表示，公司的目标是 2025 到 2027 年间占据电动汽车市场 10% 份额，为约 300 万辆电动汽车提供关键零部件。还表示公司一直在与多家汽车制造商进行谈判，但以 “正在进行”为由拒绝提供细节。

不过，他补充称，这些谈判取得了 “相对良好”的进展。他拒绝透露新电动汽车业务的收入目标。他说，富士康计划在 2024 年推出第一个电动汽车固态电池，这是一种能够改进现有电池的大容量储存设备。

富士康台北上市股票周五收盘上涨 0.6%。