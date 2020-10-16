京东数科回复上交所问询：不属于金融控股公司，业务并不依赖于京东集团

10 月 16 日，上交所披露了京东数科对于科创板上市首轮问询函的回复。问询主要集中在京东数科的实际控制权、对京东集团的依赖度、三大核心业务的具体结构、同行业可比公司以及政策影响等，京东数科分别给予了回复。

对于，京东数科是从京东集团孵化出来，关于京东数科对于京东集团的依赖度的问询。京东数科回应表示，京东数科与京东集团各板块之间建立了高度战略协同和长期、稳定、互惠的商业关系，但京东数科业务经营并不依赖于京东集团。

京东数科披露的数据显示，其报告期内，除直接来自京东集团收入（占比低于 30%）及来自于京东集团生态的收入外，来自京东集团生态外的收入占比均超过 50% 且呈上升趋势，与集团相关的收入对京东数科盈利的贡献度和影响力正在逐渐降低。

在收入模式问题上，京东数科在回复函中强调其是一家专注于服务各个领域产业客户的数字科技公司，相比于单一的产品或服务，产业客户更需要的是综合全面的解决方案。公司的业务增长的驱动因素不是单一业务模块规模的扩大，而是基于多业务模块的协同效应对客户价值的全面提升。

本次问询函回复中，京东数科对于自身与蚂蚁集团、赛富时（Salesforce）和阿里云的模式不同进行了进一步阐释。对于市场比较关注的与蚂蚁集团的对比，京东数科表示，以蚂蚁集团为例：蚂蚁集团通过一站式、中心化分发的支付宝 APP 提供全方位数字支付、数字金融和数字生活服务，是领先的金融科技开放平台；而京东数科 B2B2C 的业务模式不依赖单一的中心化分发 APP，京东金融 APP 是公司一站式生态场景的一部分。

京东数科强调，京东数科在业务模式、发展阶段、中心化分发 APP、产品和服务等方面与蚂蚁集团存在本质区别，在业务、财务等关键数据上不具备可比性。

对于金融控股公司的相关问询，京东数科表示，其目前没有控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构，不属于金融控股公司，不适用《关于实施金融控股公司准入管理的决定》。