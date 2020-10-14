京东到家上线约 500 家 Apple 授权经销商门店，iPhone 12 开售后 1 小时送达

10 月 14 日消息，iPhone 12 系列新品今天正式发布，随后，京东到家也与 Apple 授权经销商、京东专卖店等手机数码品牌门店开启新机预热和购买活动。据悉，今年 9 月，京东到家与全国数十家 Apple 授权经销商达成合作，旗下 Apple 授权经销商门店陆续独家上线京东到家平台，截至 10 月中旬已有约 500 家门店完成上线。

目前，用户登录京东到家 APP、小程序等官方渠道即可了解新品信息和购买信息。10 月 23 日新品发售后，消费者就可以在京东到家平台上选择附近 Apple 授权经销商门店、京东专卖店等手机数码品牌门店下单，达达快送信用骑士会第一时间将新机送达。

据了解，从今年 9 月底开始，恒洲、深圳酷动、美承、顺电、河源信诚、铜陵恒业等全国数十家 Apple 授权经销商旗下门店陆续独家上线京东到家平台。截至 10 月中旬，已有约 500 家门店完成上线。后续京东到家还会在门店上线、联合营销、用户补贴、履约优化等方面，与广大 Apple 授权经销商展开更为深入的合作。

除了 Apple 授权经销商门店，京东专卖店等手机数码品牌门店也会参与到此次京东到家 iPhone12 系列新品预热和发售活动中，参与门店总计超过 1000 家，覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、西安等 110 多个城市。

据官方信息，今年 iPhone 12 全系列产品支持 5G 网络，这也是 iPhone 系列首次支持 5G 网络。芯片方面，iPhone 12 全系列搭载了现在性能最强的手机芯片 A14 仿生芯片。屏幕方面，iPhone 12 全系列都将采用 OLED 屏幕，使用最新的屏幕玻璃技术，增加硬度和抗摔能力。在外观设计上，今年的 iPhone 12 系列回归了硬朗的直角边框经典设计，支持 MagSafe 磁吸充电。