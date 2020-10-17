沃尔沃第三季度净销售额达 87 亿美元，未来 5 年电动汽车占其销量一半

10 月 16 日消息，据国外媒体报道，昨天，瑞典汽车制造商沃尔沃公布了 2020 年第三季度财报。财报显示，第三季度，该公司的净销售额为 769 亿瑞典克朗（约87亿美元），与上年同期的 987.2 亿瑞典克朗相比，同比下降 22%。

第三季度，该公司的营业利润为 75.08 亿瑞典克朗，低于上年同期的 108.85 亿瑞典克朗；调整后的营业利润为 72.17 亿瑞典克朗，低于上年同期的 108.85 亿瑞典克朗。

沃尔沃表示，第三季度，该公司的净利润下降至 57.2 亿瑞典克朗，而去年同期为 74.5 亿瑞典克朗；每股收益为 2.81 瑞典克朗。

目前，沃尔沃正在推进电动汽车的发展。该公司计划，在未来五年内，每年推出一款全电动汽车。

此前，该公司曾表示，到 2025 年，它销售的一半汽车将是全电动汽车，并预计届时来自于电动汽车的利润率将与使用内燃机的汽车相当。

去年 2 月底，沃尔沃旗下的高性能豪车品牌 Polestar 在线上推出纯电动汽车 Polestar 2，这款车是沃尔沃承诺推出的五款纯电动汽车中的首款电动汽车。去年 12 月份，沃尔沃表示，Polestar 2 已经在中国开始试生产，预计 2020 年交付。

今年 6 月份，沃尔沃曾与 Alphabet 旗下的自动驾驶部门 Waymo 宣布，Waymo 成为沃尔沃 L4 级自动驾驶全球独家合作伙伴。

这项协议意味着，沃尔沃将把 Waymo 的自动驾驶技术整合到其未来将部署的自动驾驶电动出租车车队中，这将使得沃尔沃与特斯拉在开发自动驾驶出租车车队的竞赛中展开直接竞争。