育碧《舞力全开 2021》将于 11 月在多平台开售，支持次世代主机

IT之家10月17日消息 育碧昨日宣布，新作《舞力全开 2021》将于 11 月 12 日登陆 NS、PS4、Xbox One 和 Stadia 平台，将于 11 月 24 日登陆 PS5 和 Xbox Series X/S 平台。

此外，PS4 版可以在 PS5 主机上向下兼容进，而购买了 Xbox One 版本的玩家可以免费下载 Xbox Series X/S 版本。

游戏将为玩家提供更多跳舞方式，并收录了 40 首全新热门歌曲以及全新「快速游玩」模式和世界舞池。此外，玩家也将能享受回归的经典《Just Dance 舞力全开》游戏模式，包括「孩童模式」、「合作模式」和「Just Dance Unlimited」。

由于该游戏需要玩家购入额外的手柄，因此该作还支持通过 iOS 和安卓手机上的《舞力全开》控制器 App（Just Dance Controller）进行操作和追踪自己的动作，且最多能容纳 6 名玩家无须任何额外配件一起跳舞。

IT之家了解到，该玩家还可获得 “舞力全开无限”订阅服务的一个月免费试用，可以在游戏中打开超过 550 首歌曲。

《舞力全开 2021》首发提供 40 首歌曲，《舞力全开》油管频道已经发布了包含多首歌曲的播放列表，供玩家在实际上手本作之前先进练习。