正式批量投产，夏普全球首台 8K 120 英寸超高清电视在烟台首发：配备 120Hz 屏幕刷新率

IT之家10月18日消息 据烟台开发区发布，10 月 17 日上午，夏普 8K 120 英寸超高清电视全球首发仪式在烟台开发区富士康工业园区举行。仪式结束后，参加活动人员参观了夏普 120 英寸 8K 超高清电视生产线。

近年来，在夏普和富士康高层共同推动下，烟台开发区先后引进总投资 200 亿元的夏普系列项目。

8K 120 英寸超高清电视是什么样的呢？

IT之家获悉，120 英寸 8K 电视配备了 7680x4320 的高分辨率，具备 2048 个分区控光、1500nit 超高亮度（峰值亮度可以达到 2500nit）以及 PQ 校准功能，内置 HDMI 2.1 接口支持 8K 视频信号的直接输入，支持四画面显示功能。超大尺寸超高分辨率真正给观看的用户带来扑面而来的震撼效果，让观看者仿佛置身其中。包括 120 英寸的 8K 显示器在内，夏普还拥有专业级 8K 摄影机、8K 便携照相机、120 英寸 8K 商用拼接屏、32 英寸 8K 商用显示器以及 dynabook 世界上首款 8K 视频编辑移动主机等，并通过 8K+5G 技术，整合成了一套完整的 8K 影像解决方案。

夏普 8K120 英寸超高清电视，结合了夏普独有的设计理念和原装面板技术，是全球尺寸最大的 8K 液晶电视，可实现超高清分辨率（7680*4320 像素）及最高 120Hz 超高刷新率。

据介绍，超高清电视生产线总投资 3 亿元，产能 23 万台 / 月，尺寸覆盖 40-120 英寸所有机种，其中 120 英寸最大规划产能 300 台 / 月。