爱奇艺万能联播上线云投屏：最高支持 1080P 分辨率

IT之家10月18日消息 近日，爱奇艺万能联播 4.0 版本中加入了云投屏功能，可实现随时随地，打破设备和局域网的限制，把手机或 Pad 上内容投到电脑或者会议室的大屏幕上。

IT之家了解到，万能联播是爱奇艺出品的一款具备投屏、播放、快传、下载等多种功能的多端应用，破除不同设备间、系统间、以及网络间的障碍藩篱，让您的内容在您的屏幕上无缝迁移。

在万物互联时代，爱奇艺万能联播云投屏应运而生，不受设备和局域网络的制约，只要两端有网就即可投屏。

官方表示，相对于其他的投屏软件，爱奇艺万能联播云投屏的优势在于：



可调整清晰度，可根据不同的投屏需求调整投屏画面的清晰度，最高支持 1080P 的分辨率，同时传输效率高，投屏画面很流畅 ；

操作简单，可在应用内通过扫一扫功能直接扫码投屏，小白用户也能无障碍使用。（PS：万能联播统一使用了爱奇艺 APP 账号，可免费使用）；

跨系统投屏，Windows 端也支持接收 iPhone 的 AirPlay 镜像投屏，以及各类手机的 DLNA 视频投屏播放，真正做到轻松一点，遇屏即连。

使用场景不限于办公，除了在便于办公中进行内容演示和问题探讨，玩游戏或者看视频也可扩展大屏 , 体验流畅不卡顿。

万能联播云投屏怎么用？

在电脑端

首先，下载安装最新款的万能联播（Windows 版 5.4.0）。启动 Windows 版万能联播后可看到首页工具栏中的投屏镜像功能；

首次启用需要完成云投屏组件的加载，加载完成后即可看到用于投屏的投屏码和二维码；

在手机端

首先下载安装更新万能联播 4.0（各大应用商店均能搜到 “万能联播”）。安卓版的首屏和侧栏、iOS 端的首页和设置页都有云投屏入口，新用户会有红点提示的指引入口；进入云投屏界面后即可输入电脑端数字投屏码或扫描投屏二维码完成连接；使用应用内扫一扫功能也支持直接扫码投屏。

万能联播是一个集投屏、快传、播放、下载多种功能的综合工具 App，你可以用它播放几乎所有格式的视频，还可以在 iPhone、Android 手机及电脑间多平台零流量高速互传文件，移动端甚至可以支持各种长短视频的下载。