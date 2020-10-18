《使命召唤 16》可卸载模式详情统计，玩家可按需卸载

IT之家10月18日消息 据外媒 PCgamer 报道，在《使命召唤：现代战争》1.28 更新补丁中将会允许玩家卸载一些不常用的模式。

《使命召唤 16：现代战争》在本周二已推出这个可以让玩家自行卸载游戏模式的更新。目前有玩家对更新后的游戏进行了测试，并发布了游戏各模式的文件大小。

默认安装（全部安装）：232GB

删除战役模式：可节省 34.53GB

删除多人模式：可节省 42.12GB

删除特殊模式（Co-OP）：可节省 37.83GB

删除以上全部三种（仅保留《战区》）：可节省 129.16GB

IT之家了解到，《使命召唤：战区》是《使命召唤16：现代战争》中的推出的免费“大逃杀”类型多人游戏，仅作为《现代战争》的一部分或成为一种游戏模式。而现在玩家可以选择仅保留《战区》，这样仅需要103G的PC硬盘空间即可游玩，相比全部安装的方式节省了接近一半的硬盘空间。

▲ 图源官方

本月初，有网友反馈称自己的《使命召唤：现代战争》的容量已经要到将近要250多个G了，然而游戏在一开始发售的时候仅有175G，目前已经过去了近一年的时间。

因此，官方也考虑到玩家的需求并做出了对应的改进，所以现在的这种情况也是在意料之中。